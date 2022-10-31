Dünya Putinden üçlü görüşme sonrası açıklama Her konuda değil ama temelde anlaştık
ASYA

Putin'den üçlü görüşme sonrası açıklama: Her konuda değil ama temelde anlaştık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yaptığı üçlü görüşmede her konuda anlaşma sağlanamadığını fakat temel konularda anlaşmayı başardıklarını ve ortak bildiriyi kabul ettiklerini bildirdi. Putin, "Bugünkü müzakerelerimiz ülkelerimizin geleceği konusunda mutabakat sağlayabileceğimizi ortaya koydu" dedi.

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Haber Merkezi AA
Putinden üçlü görüşme sonrası açıklama: Her konuda değil ama temelde anlaştık
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'IN yaptığı üçlü görüşme.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Aliyev ve Paşinyan'la yaptığı üçlü görüşmenin sonunda açıklamalarda bulundu.

Aliyev ve Paşinyan'la yaptıkları üçlü görüşmenin 2 saatten fazla sürdüğünü belirten Putin, genel kanaatlerine göre çok faydalı bir görüşme yapıldığını kaydetti.

Putin, üçlü görüşmede bazı temel konularda gelecekteki olası anlaşmalar için çok iyi bir atmosfer yaratıldığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ortak bildiri kabul ettik. Açıkça söylemeliyim ki her konuda anlaşma sağlanamadı. Daha önce uzmanlar düzeyinde çalışılan bazı konular metinden çıkarıldı. Bununla birlikte, toplantının yararlı olduğu ve durumu bir bütün olarak çözüme kavuşturmak yönünde daha ileri adımlar için koşullar yarattığı yönündeki genel değerlendirmeye katılıyorum. Üstelik 'bütün olarak' derken hem yakın geçmişin olaylarını hem de iki yıl önceki olayları kastediyorum. Her halükarda temel konularda anlaşmayı başardık. Bugünkü müzakerelerimiz ülkelerimizin geleceği konusunda mutabakat sağlayabileceğimizi ortaya koydu. 'Ülkelerimiz' derken Rusya'yı, Azerbaycan'ı, Ermenistan'ı ve tüm bölge ülkelerini kastediyorum. Çünkü bu bölgede yaşayan tüm halklar ilişkilerin normalleşmesinden yanadır. Rusya, nihai ve kapsamlı çözüme ulaşılması için her şeyi yapacaktır."

  • Aliyev ve Paşinyan'a Soçi'ye geldikleri için teşekkür eden Putin, diyaloğu sürdüreceklerini ve uzun süredir devam eden çatışmaya son vermek için gerekli olan çözümleri aramaya devam edeceklerini bildirdi.

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