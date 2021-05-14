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Dünya Radikal Yahudi grupları Mescid-i Aksaya baskın düzenleyeceğini açıkladı
ORTADOĞU

Radikal Yahudi grupları Mescid-i Aksa'ya 'baskın' düzenleyeceğini açıkladı

İşgalci İsrail güçlerinin Kudüs ve Gazze'de sivilleri hedef alan saldırıları gün geçtikçe artıyor. İşgalcilerin saldırılarından cesaret alan radikal Yahudi gruplar ise, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Mescid-i Aksa'ya 'baskın' düzenleyeceklerini açıkladı. Yahudi bayramı Şavuot vesilesiyle toplanma çağrısı yapan işgalciler, 16 ve 18 Mayıs tarihlerini işaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Radikal Yahudi grupları Mescid-i Aksaya baskın düzenleyeceğini açıkladı
Radikal Yahudilerin 'baskın' afişinde yer verdiği görsel

İsrail, işgal altında tuttuğu bölgelerde masum sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Günlerdir artan şiddet eylemleri yerini savaş uçakları ile saldırılara bıraktı. Söz konusu saldırılarda 130 kişi şehit oldu, yüzlerce kişi de yaralandı.

BM raporlarına göre yaklaşık 10 bin Filistinli evlerini terk etmek zorunda kalırken, saldırılardan cesaret alan işgalci Yahudiler yeni bir provokasyona imza attı.

"Mescid-i Aksa'ya baskın" çağrısı

Geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'nın bahçesinde çıkan yangın sırasında toplanarak eğlence düzenleyen radikal Yahudiler, bu kez de bir 'baskın' için örgütlenmeye başladı.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen radikal gruplar, Şavuot vesilesiyle 16 Mayıs Pazar ve 18 Mayıs Salı arasında Mescid-i Aksa'ya üç gün boyunca 'baskın' yapmayı planladıklarını açıkladı.

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