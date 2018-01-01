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ASYA

Rakamlarla 2017

2017, yaşanan olaylar kadar geride bıraktığı rakamlarla da hafızalara kazındı. Yarım milyondan fazla Arakanlı Müslüman zulümden kaçmak için Bangladeş’e sığınmak zorunda kalırken, dünya çapında zorla yerinden edilen kişi sayısı rekor düzeye ulaştı. Geçtiğimiz yıl aynı zamanda ‘sanal para’ların da yılıydı. 2009 yılından ortaya çıkan ve her geçen gün popülaritesini arttıran Bitcoin, Aralık 2017’de 20 bin dolar seviyesine yaklaştı.

Haber MerkeziYeni Şafak
Müslümanların yıllardır maruz kaldığı zulüm, geçtiğimiz yıl farklı bir boyut kazandı.
Müslümanların yıllardır maruz kaldığı zulüm, geçtiğimiz yıl farklı bir boyut kazandı.

Arakanlı Müslümanlar, 2017’ye ordunun bölgede başlattığı operasyonların gölgesinde girdi. Myanmar’ın Nobel Barış Ödüllü lideri Aung San Suu Kyi’nin yapılan tüm uluslararası çağrılara rağmen, Müslümanlara şiddeti kınayan açıklama yapma sayısı bu yıl 0’dı. Müslümanların yıllardır maruz kaldığı zulüm, geçtiğimiz yıl farklı bir boyut kazanarak yüz binlercesinin topraklarından kaçmasına neden oldu. Birleşmiş Milletler ise, dünya çapında zorla yerinden edilen kişi sayısının rekor düzeye ulaşarak, 65 milyon 600 bine çıktığını açıkladı. BM’nin raporuna göre, 2016’nın sonu için belirtilen rakam, önceki yıldan 300 bin fazla.

Arakan

DOĞA FELAKETLERİ

Antarktika’da bulunan Larcon C buzulundan Temmuz ayında kopan A68 buzdağı, 12 farklı Dünya Kupası turnuvasının tamamında yapılacak tüm maçların eşzamanlı olarak oynanabileceği kadar çok futbol sahasıyla aynı boyuttaydı. ABD’yi vuran Harvey Kasırgası, büyük bir kısmı Teksas eyaletinin Houston kentine olmak üzere, Ağustos ayında 150 trilyon litre yağmur getirdi. Ölçülere göre bu suyla 60 milyon adet olimpik havuzu doldurmak mümkün. Öte yandan geçtiğimiz yıla damgasını vuran bir diğer rakam ise Bitcoin’in ulaştığı değerdi. Sanal paranın piyasa değeri Aralık 2017’de 20 bin dolar seviyesine yaklaştı.

Türkiye'de bir yıl böyle geçti
FOTOĞRAF17
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1 Ocak'ta İstanbul'da Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübüne terör saldırısı gerçekleşti. Ortaköy'deki gece kulübüne gelen bir kişinin etrafa silahla ateş açması sonucu 39 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi yaralandı.
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5 Ocak'ta İzmir Adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi. Saldırıda bir polis memuru Fethi Sekin ile bir adliye çalışanı şehit düştü. Patlamanın ardından güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ikisi polis 7 kişi yaralandı. Şehit polis Sekin'in, dikkati ve kahramanlığı sayesinde büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı. Başbakan Yıldırım terör saldırısının ardından İzmir'e gitti.
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3 Şubat’ta Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaralanan askerlerden ulaştırma çavuş Mesut Yaşar (25), tedavi gördüğü hastanede 49 gün sonra şehit oldu.
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11 Mart'ta Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın aracını durdurdu.
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Hollanda polisi, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya destek vermek için toplanan Türk vatandaşlarına sert müdahalede bulundu.
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16 Nisan, Türkiye, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiren anayasa değişikliğini oylamak için sandık başına gitti. YSK Başkanı Sadi Güven, halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre, 24 milyon 763 bin 516 evet, 23 milyon 511 bin 155 hayır oyu kullanıldığını ve halk oylamasından evet sonucu çıktığını bildirdi.
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Mayıs ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye üye oldu. AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi ile 27 Ağustos 2014'te partiye veda eden Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından beşinci çocuğu olarak nitelendirdiği partisine, 979 gün sonra yeniden üye olarak döndü. Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 998 gün aradan sonra yeniden AK Parti Genel Başkanlığını üstlendi.
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1 Haziran, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu, aralarında Jandarma tarihinde bir ilçeye komutan olarak atanan ilk kadın subay Yarbay Songül Yakut'un da bulunduğu 13 asker şehit oldu.
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlendi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Eğer 15 Temmuz'un bize verdiği dersleri doğru şekilde okumazsak yeni 15 Temmuzları yaşamamız kaçınılmaz olacaktır. Üstelik bir sonraki 15 Temmuz'da düşmanın karşımıza hangi oyunlarla çıkacağını, kimleri kullanacağını da bilemeyiz. Müslüman, akıllı insandır. Aynı delikten iki defa ısırılmaz. dedi.
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Ağustos, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta yaralanan Başçavuş Ferhat Gedik ile 16 yaşındaki lise öğrencisi Eren Bülbül şehit oldu. Güvenlik güçlerine teröristlerin yerini gösterirken kurşunların hedefi olan Bülbül'ün şehit düştüğü haberi, bir süre önce sosyal medya hesabında kullandığı Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın ifadesine atıfla oluşturulan #İyikivarsınEren etiketiyle çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.
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Eylül, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Afrika büyükelçileri ile kahvaltı programının ardından bir taksi durağını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, bu yıl TEOG sınavının yapılmayacağını açıkladı. Yılmaz, liselere geçişte yeni modele ilişkin, Üzerinde Bakanlığımız çalışma yapıyor. Bakanlar Kurulumuza sunacağız, Bakanlar Kurulunda çıkan kararı da milletimizin bilgisine sunacağız. dedi.
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Eylül, - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
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Ekim, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur ve Niğde Belediye Başkanı Akdoğan görevlerinden istifa etti.
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Kasım, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı'nın atanmasıyla, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu göreve bir kadın getirildi.
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Aralık, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma yönündeki planını açıklamasının ardından dönem başkanı Türkiye'nin çağrısı üzerine İstanbul'da olağanüstü toplandı. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen zirveye, 50'den fazla ülkeden katılım oldu, 18 ülke en üst düzeyde temsil edildi.
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Türkiye'de bir yıl böyle geçti
Türkiye'de bir yıl böyle geçti
Unutulmayan olaylarla 2017 ülkemizde böyle geçti...
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