Rakamlarla 2017

Arakanlı Müslümanlar, 2017’ye ordunun bölgede başlattığı operasyonların gölgesinde girdi. Myanmar’ın Nobel Barış Ödüllü lideri Aung San Suu Kyi’nin yapılan tüm uluslararası çağrılara rağmen, Müslümanlara şiddeti kınayan açıklama yapma sayısı bu yıl 0’dı. Müslümanların yıllardır maruz kaldığı zulüm, geçtiğimiz yıl farklı bir boyut kazanarak yüz binlercesinin topraklarından kaçmasına neden oldu. Birleşmiş Milletler ise, dünya çapında zorla yerinden edilen kişi sayısının rekor düzeye ulaşarak, 65 milyon 600 bine çıktığını açıkladı. BM’nin raporuna göre, 2016’nın sonu için belirtilen rakam, önceki yıldan 300 bin fazla.

Arakan

DOĞA FELAKETLERİ

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Antarktika’da bulunan Larcon C buzulundan Temmuz ayında kopan A68 buzdağı, 12 farklı Dünya Kupası turnuvasının tamamında yapılacak tüm maçların eşzamanlı olarak oynanabileceği kadar çok futbol sahasıyla aynı boyuttaydı. ABD’yi vuran Harvey Kasırgası, büyük bir kısmı Teksas eyaletinin Houston kentine olmak üzere, Ağustos ayında 150 trilyon litre yağmur getirdi. Ölçülere göre bu suyla 60 milyon adet olimpik havuzu doldurmak mümkün. Öte yandan geçtiğimiz yıla damgasını vuran bir diğer rakam ise Bitcoin’in ulaştığı değerdi. Sanal paranın piyasa değeri Aralık 2017’de 20 bin dolar seviyesine yaklaştı.