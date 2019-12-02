Rasulayn’a 40 bin dönüş

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, terör örgütü PKK/YPG’nin bombalı araç saldırılarına rağmen Barış Pınarı Harekâtı bölgesine dönüşlerin sürdüğünü, operasyonlar durduğundan buyana Rasulayn’a 40 bin kişinin geri geldiğini söyledi. Harekâtla birlikte Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve Türkiye’nin milli güvenliğinin korunmasının yanısıra mültecilerin evlerine dönmelerinin hedeflendiğini hatırlatan Mustafa, “Bölgede büyük bir başarı elde ettik. İnsanlar için bu operasyon evlerine dönmesi için bir umut oldu. Operasyondan sonra Rasulayn’a 40 bine yakın insan döndü” dedi. Bölgede terör saldırılarının amacına ulaşamadığının altını çizen Mustafa, Yeni Şafak’a şu bilgileri verdi:

Abdurrahman Mustafa

İSTİKRARI SAĞLAYACAĞIZ

“Güvenlik insan hayatı için önemlidir. İstikrar olmazsa kalkınma da olmaz. Tel Abyad’da en son patlama gerçekleştiği gün, 500’den fazla aile Cerablus’tan evine, Tel Abyad’a döndü. Bugün Afrin’de patlama oluyor, Paris’te de patlama oluyor. Batılı ülkelerin desteği ile PKK çok büyük kara propaganda yürütüyor. Bölgede halen terör örgütünün hücreleri bulunuyor ve onları dağıtmak için de ciddi operasyonlar gerçekleştiriliyor. En kısa zamanda bu saldırıların minimize edilmesi için tedbirler alacağız. Her şeye rağmen o bölgede istikrarı sağlayacağız.”

TAŞERON TERÖRÜN AMACI

“PKK ve bazı ülkeler bombalı saldırılarla insanların dönüşünü engellemeye çalışıyor. Taşeron terör örgütlerinin amacı insanların kendi evlerine, topraklarına dönmelerini engellemektir. Terörün iyisi kötüsü olmaz. Terör örgütleri çarşıları, pazarları, fırınları hedef alıyor. Bu saldırılara karşı bazı tedbirler alıyoruz. Güvenlik önlemleri artırılacak. Onun için polis gücü oluşturuyoruz. Çok yakın zamanda bölgeyi polis güçleri koruyacak. Bir de yeni bir karar daha aldık. Yüksek Güvenlik Kurulu olarak geçici hükümetin içişleri, savunma, adalet, yerel yönetimlerden sorumlu bakanlarının altında bir alt komisyon oluşacak. Her yerel mecliste bu bakanlıkların bir temsilcisi olacak. Koordinasyon daha iyi sağlanacak.”

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Rejim terörü çekiyor

Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekât bölgelerinde tutuklu DEAŞ’lıların sorgulamasının devam ettiğini belirten Abdurrahman Mustafa, “Terör örgütlerinin birçoğu yabancı uyrukludur. Bu teröristlere kendi ülkelerinin de çare bulması lazım. Kendi ülkelerinin almaları gerekir. PKK, DEAŞ, El-Kaide’nin elebaşları ve yönetim kadrosu Suriyeli değil. Dolayısıyla terörle mücadele sadece Türkiye ve Suriye Geçici Hükümeti’nin üzerine bırakılmamalı. Bu uluslararası toplumun sorunu. Herkesin terörün kökünü kazımak için destek vermesi gerekiyor. Terör örgütlerini yok edinceye kadar mücadelemiz sürecek. Çünkü bu terör örgütleri Suriye halkından uzak, rejim mıknatıs gibi bunları ülkemize topluyor. Halkımızın istikrarını, güvenliğini sağlamak bizim en önemli vazifemizdir” diye konuştu.