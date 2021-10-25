Dünya Rekor fiyat Michael Jordanın ayakkabıları 147 milyon dolara satıldı
AMERİKA

Rekor fiyat: Michael Jordan’ın ayakkabıları 1.47 milyon dolara satıldı

Basketbolun efsane ismi Michael Jordan’ın giydiği spor ayakkabı, açık arttırmada 1.47 milyon dolara rekor fiyattan satıldı. Ayakkabı için ödenen ücret, bir spor dalında giyilen ayakkabılar için bugüne kadar ödenen en yüksek rakam oldu. Ayakkabının 1 milyon ile 1.5 milyon dolar arasında bir fiyata satılacağı tahmin ediliyordu.

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Haber Merkezi İHA
Rekor fiyat: Michael Jordan’ın ayakkabıları 1.47 milyon dolara satıldı
Michael Jordan’ın ayakkabıları 1.47 milyon dolara satıldı.

ABD’li basketbol yıldızdı Michael Jordan’ın 1984’te Chicago Bulls ile ilk sezonunda giydiği Nike Air Ships ayakkabısı, Nevada eyaletine bağlı Las Vegas’taki müzayedede açık arttırma yoluyla satışa çıkarıldı. Ayakkabı, tanınmış koleksiyoncu Nick Fiorella tarafından 1.47 milyon dolara satın alındı.

EN YÜKSEK RAKAM

Ayakkabı için ödenen ücret, bir spor dalında giyilen ayakkabılar için bugüne kadar ödenen en yüksek rakam oldu. Ayakkabının 1 milyon ile 1.5 milyon dolar arasında bir fiyata satılacağı tahmin ediliyordu.

BASKETBOL TARİHİNİN EN İYİ OYUNCUSU


Jordan birçok kişi tarafından basketbol tarihinin en iyi oyuncusu olarak görülüyor. Kariyerinin çoğunu Chicago Bulls’ta geçiren Jordan küresel bir ikon haline gelirken, NBA’in dünya çapındaki profilinin yükselmesine yardımcı oldu. 2003 yılında kariyerini noktalayan Jordan, aynı zamanda NBA tarihinin ilk milyarder oyuncusu oldu.

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