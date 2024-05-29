Remal Kasırgası iki ülkeyi vurdu: Ölü sayısı artıyor!

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'nin kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde 24 Mayıs'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından yerliler ve Birleşmiş Milletler (BM) gönüllüleri, Papua Yeni Gine Savunma Kuvvetleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Bölgenin uzaklığı, devam eden arazi hareketi ve erişim yollarındaki hasar, yardım çabalarının yavaşlamasına neden oldu. Papua Yeni Gine hükümeti, toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı. Papua Yeni Gine'deki toprak kaymasının ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.