|
Dünya

Remal Kasırgası iki ülkeyi vurdu: Ölü sayısı artıyor!

Hindistan ve Bangladeş'te etkili olan Remal siklonunun yol açtığı sel ve toprak kayması gibi olaylar nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkileniyor. Fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e çıktı.

10:31 - 29/05/2024 الأربعاء
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Remal Tropikal Kasırgasının yol açtığı fırtına ve sağanak nedeniyle Hindistan ve Bangladeş'te birçok bölgede hasar meydana geldi.


Hindistan'ın Mizoram eyaleti yetkilileri, tropik fırtına nedeniyle toplam 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, Hindistan'da fırtına nedeniyle evlerin ve altyapının da hasar aldığını kaydetti.

55 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'te ise ülke genelinde etkili olan siklon nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği belirtildi.


Böylece Remal siklon fırtınası nedeniyle iki ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.


Bangladeş kıyıları ve Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan Remal siklonu, sağanak yağış ve şiddetli rüzgarlar getiriyor.


Fırtına nedeniyle Bangladeş'te 800 bini aşkın kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti. Hindistan'da ise fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu çöken taş ocağında dün 15 işçinin öldüğü açıklanmıştı.


#Remal
#Bangladeş
#Hindistan
#Remal siklon fırtınası
٪d ساعات قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Rızık, bereket ve zenginlik duası