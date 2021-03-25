Dünya Reuterstan dikkat çeken Erdoğan-Biden analiz Türkiye o eski Türkiye değil ABD Başkanı zorlanacak
AMERİKA

​Reuters'tan dikkat çeken Erdoğan-Biden analiz: Türkiye o eski Türkiye değil ABD Başkanı zorlanacak

Reuters'tan dikkat çeken Erdoğan-Biden analiz: Türkiye o eski Türkiye değil ABD Başkanı zorlanacak

İngiliz haber ajansı Reuters'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden ile ilgili kapsamlı bir analiz yayımlandı. Makalede, Erdoğan'ın "Önce Türkiye" yaklaşımı içinde olduğu ve ABD ya da Rusya'nın kuralları koyduğu ve Türkiye'nin bedel ödediği senaryoları reddettiği belirtilerek, "Bu durum Biden'ı zorlayacak" denildi. Analizde, Ankara'nın bölgedeki hamleleri için, "Türkiye o eski Türkiye değil" mesajı da verildi.

Haber Merkezi Diğer
​Reuterstan dikkat çeken Erdoğan-Biden analiz: Türkiye o eski Türkiye değil ABD Başkanı zorlanacak
ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Uluslararası kamuoyu ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesini ne zaman yapacağını merakla beklerken, İngiliz haber ajansı Reuters iki ülke ve iki lider arasındaki ilişkiyi masaya yatıran kapsamlı bir analiz yayımladı.

Haberde, "Önce Türkiye: Erdoğan'ın güç baskısı, Biden'ı zorlayacak" başlığı kullanıldı. Makalede, iki ismin en son 2016 yılının Ağustos ayında bir araya geldiği ve o dönem ABD Başkan Yardımcısı olan Biden'ın Erdoğan'la Ankara'da buluşarak, "Biz Suriye'ye operasyonu destekliyoruz" dediği hatırlatıldı. Reuters'ın haberine göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye gelen Biden'ın bombalanan TBMM'yi ziyaret ettiği ve destek mesajı verdiğini hatırlatan Reuters, o tarihten itibaren Türkiye'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkaslarda hamlelerde bulunduğunu aktardı.

Trump kafa buldu: Bunu bekliyordum
DÜNYA
Trump kafa buldu: Bunu bekliyordum

"TÜRKİYE O ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Biden'ın Erdoğan karşıtı açıklamalarını hatırlatan Reuters, "2016 yılından beri Türkiye lideri Libya'daki iç savaşın seyrini değiştirdi, Rusya'dan silah aldı, Doğu Akdeniz'de Avrupalı komşularını zorladı ve Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ı destekleyerek zafer elde etmesine yardımcı oldu" hatırlatmasını yaptı.

"TÜRKİYE ARTIK ABD VE RUSYA'NIN KOYDUĞU KURALLARA UYUP BEDEL ÖDEMİYOR"

Reuters, Erdoğan’ın ağırlıklı olarak Hulusi Akar, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'la görüştüğünü yazarken, ismini açıklamadan Reuters'a konuşan bir Cumhurbaşkanlığı güvenlik yetkilisi, "Bu insanlar neredeyse her zaman yurt dışı operasyonları için bir araya geliyor ve Erdoğan’ın A-Takımı olarak çalışıyor" dedi.

Erdoğan'a yakın bir kaynağın, Erdoğan'ın yaklaşımının "Önce Türkiye" olduğunu ve ABD ya da Rusya'nın kuralları koyduğu ve Türkiye'nin bedel ödediği senaryolardan sıkıldığını söyledi.

Beyaz Saray'dan Joe Biden'ın düşmesine ilişkin açıklama: Rüzgarın azizliğine uğradı
DÜNYA
Beyaz Saray'dan Joe Biden'ın düşmesine ilişkin açıklama: Rüzgarın azizliğine uğradı

Selçuk Bayraktar’dan Joe Biden’a harika cevap: Dur yolcu...
GÜNDEM
Selçuk Bayraktar’dan Joe Biden’a harika cevap: Dur yolcu...
Abone Ol Google News
Süveyşi tıkadık özür dileriz

Süveyş'i tıkadık özür dileriz

​Karaya oturan geminin sahibi Japon şirketten açıklama.
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Bina sakinleriyle sohbet edip "Kamera var mı?" diye sordu.
Reuterstan dikkat çeken Erdoğan-Biden analiz: Türkiye o eski Türkiye değil ABD Başkanı zorlanacak

Çocuk Adalet Merkezi

Çocuk Adalet Merkezi

​Adalet Bakanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediye'sindenönemli proje.

​Dünyaca ünlü yatırımcıdan TL'deki saldırılara tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.