Rıfat Esed BAE'ye kaçtı: Hama'da 30 bin sivili katletmişti

Lübnan'ın El-Cedid televizyon kanalının haberinde, 86 yaşındaki Rıfat Esed'in Beyrut'tan çıkmak için kullandığı pasaportun fotoğraflarına yer verildi.





Rıfat Esed'in BAE'nin başkenti Dubai'ye kaçtığı belirlendi.





Dubai'ye kaçtı

Rıfat Esed'in beraberinde 2 kişiyle 24 Aralık'ta Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndan özel bir jetle Dubai'ye gittiği ortaya çıktı. Lübnan güvenlik güçleri, Suriye'de katliamlarıyla bilinen Mahir Esed'in komutanlığını yaptığı 4. Tümen'den el-Kureydi ailesine mensup eski bir subayı 170 bin dolarla gözaltına aldı.





Hafız Esed'in yardımcısıydı

Haberde, Şam'dan Lübnan'ın Suriye sınırındaki Hılve beldesine, oradan da başkent Beyrut'a uzanan bir kaçakçılık hattının varlığına vurgu yapıldı. Rıfat Esed'in torunu ile gelininin sahte pasaportla Lübnan'dan çıkmaya çalışırken Beyrut'taki havalimanında gözaltına alındığı duyurulmuştu. Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed, Hafız Esed'in yardımcılığını yapmıştı.





Baas Rejimi eski Lideri Hafız Esed.





Hapis cezası almıştı

Fransa'da 2021'de yolsuzluk ve Suriye devlet fonlarının yasa dışı kullanımından suçlu bulunan Rıfat Esed 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Başta 1982'deki Hama Katliamı olmak üzere işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle hakkında uluslararası mahkemelerce suçlamalar bulunuyor. Suriye basınında çıkan haberlerde 2021'de Beşşar Esed'in af kararının ardından amcasının Şam'a döndüğü ifade edilmişti.





Hama Katliamı unutulmadı

2 Şubat 1982'de Hafız Esed'in kardeşi Rıfat Esed komutanlığındaki özel kuvvetler, Hama'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın rejime karşı başlattığı ayaklanmayı bastırmak için şehri kuşatarak önce havadan bombardıman yapmış, daha sonra topçu atışları ve toplu idamlarla 27 günde on binlerce kişiyi katletmişti. Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) raporuna göre, Hama il merkezinde 2-28 Şubat 1982 tarihlerinde yapılan katliamda en az 30 bin sivil can verirken alıkonan en az 17 bin sivilden haber alınamadı.





1982 Hama Katliamı.





Camileri yıkıp insanları alıkoydu

Humus'kaki Tedmur (Palmira) Hapishanesi'ne götürüldükleri değerlendirilen ve daha sonra haber alınmayan kişilerin aileleri, yakınlarının katledildiğini düşünüyor. SNHR'nin raporuna göre, rejim güçlerinin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar ve bombalamalarda El-Asida, Es Sehhane, El-Kilayniyye, Ez Zenbak, El-Hayriyya ve El Başuriyye gibi semtler yoğun şekilde hedef alınırken kent merkezinin yaklaşık üçte biri yerle bir oldu. Katliamda 88 cami, 3 kilise ve çok sayıda tarihi eser de tahrip edildi.







