İsrail istihbaratı Esed ile WhatsApp'tan bağlantı kurdu: Kod adı 'Musa'

İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail istihbarat servisinin Suriye'deki devrik rejimin lideri Beşşar Esed ve yakın çevresiyle irtibat kurmak için son yıllarda gizli operasyonlar yürüttüğü ifade edildi. Haberde, İsrail istihbaratının WhatsApp üzerinden "Musa" kod ismiyle devrik rejimin üst düzey isimleriyle haberleştiği aktarıldı.

İsrail Askeri İstihbarat Dairesi'nin (AMAN), Suriye'de İran ve Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere yönelik hava saldırılarının ardından Esed rejiminin eski Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'la WhatsApp üzerinden irtibat kurduğu öne sürüldü. İsrail'in yürüttüğü bir diğer operasyonda ise Esed rejimine yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Lübnan'a silah sevkiyatının durdurulmasını içeren gizli bir anlaşmanın müzakere edilmeye çalışıldığı bildirildi.