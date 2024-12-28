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İsrail istihbaratı Esed ile WhatsApp'tan bağlantı kurdu: Kod adı 'Musa'

İsrail istihbaratı Esed ile WhatsApp'tan bağlantı kurdu: Kod adı 'Musa'

Semih Kara
13:5528/12/2024, Cumartesi
G: 28/12/2024, Cumartesi
AA
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İsrail ajanları, yıllarca WhatsApp üzerinden Esed rejimiyle temas kurdu.
İsrail ajanları, yıllarca WhatsApp üzerinden Esed rejimiyle temas kurdu.

İsrail merkezli Yediot Ahronot, Askeri İstihbarat Servisi'nin (AMAN) devrik Suriye Devlet başkanı Beşar Esed ile bağlantı kurduğunu yazdı. Habere göre 'Musa' kod adlı casus, Esed rejimiyle bazı gizli anlaşmalar da yaptı.

İsrail'in yıllardır WhatsApp üzerinden Suriye'deki devrik Esed rejimiyle gizli iletişim kurduğu ortaya çıktı.


Devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed.

Kod adı 'Musa'

İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail istihbarat servisinin Suriye'deki devrik rejimin lideri Beşşar Esed ve yakın çevresiyle irtibat kurmak için son yıllarda gizli operasyonlar yürüttüğü ifade edildi. Haberde, İsrail istihbaratının WhatsApp üzerinden "Musa" kod ismiyle devrik rejimin üst düzey isimleriyle haberleştiği aktarıldı.


AMAN mensubu bir İsrailli ajan, Esed rejimiyle 'Musa' kod adıyla iletişim kurdu.

Gizlice anlaştılar

İsrail Askeri İstihbarat Dairesi'nin (AMAN), Suriye'de İran ve Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere yönelik hava saldırılarının ardından Esed rejiminin eski Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'la WhatsApp üzerinden irtibat kurduğu öne sürüldü. İsrail'in yürüttüğü bir diğer operasyonda ise Esed rejimine yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Lübnan'a silah sevkiyatının durdurulmasını içeren gizli bir anlaşmanın müzakere edilmeye çalışıldığı bildirildi.


İsrail istihbaratıyla Esed rejimi arasındaki bağlantı WhatsApp üzerinden kuruldu.

Esed MOSSAD Başkanı'yla görüşecekti

Haberde ayrıca, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın eski Başkanı Yossi Cohen'in 2019 sonlarında Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda Esed'le görüşmeyi planladığı ancak Esed'in görüşmeden vazgeçtiği belirtildi.



#Beşar Esed
#Esed Rejimi
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