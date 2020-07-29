Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Riyad krallığı sarsılıyor Petrol gelirleri yüzde 45 düştü
ORTADOĞU

Riyad krallığı sarsılıyor: Petrol gelirleri yüzde 45 düştü

Suudi Arabistan koronavirüs sonrası ekonomik krizle karşı karşıya. Ülke ikinci çeyrekte 29 milyar dolar bütçe açığı verdi. Petrol geliri aynı dönemde % 45 düştü. Geçen yılın ikinci çeyreğine göre, bu yıl ülkenin geliri % 49 düştü. Hükümet harcamalarında % 17 kesinti yaşandı.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman.
Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman.

Suudi Arabistan bu yılın ikinci çeyreğinde 29 milyar dolar bütçe açığı verdi. Koronavirüs krizi, bu yıl dünyanın en büyük petrol ihracatçısının petrol dışındaki sektörlerine zarar vererek tarihi fiyat düşüşlerine neden oldu.

YÜZDE 49 DÜŞÜŞ

İkinci çeyrek petrol gelirleri yıllık% 45 düşüşle 25.5 milyar $ 'a geriledi. Toplam gelirler yüzde 49 düşüşle 36 milyar dolara geriledi.

Üç aylık bütçe performansı raporunda, yılın ikinci çeyreğinde toplam harcamalar yıllık bazda% 17 azalarak 65 milyar dolara geriledi.

Abu Dhabi Ticaret Bankası baş ekonomisti Monica Malik, “Harcamaları geri çekmek için bir geri çekilme şart. Nisan ayında açıklanan kemer sıkma önlemlerine zaten yansıdı. Ancak bunlar iyileşmeye katkı sağlamadı" ifadelerini kullandı.

9 MİLYAR DOLAR AÇIK VERDİ

Bu yıl ekonomik krizle karşı karşıya kalan Riyad, devlet çalışanlarına yaşam maliyeti ödeneğinin kaldırılması ve devlet gelirlerini artırmak için katma değer vergisini yüzde 15'e çıkarma gibi adımlar attı.

2020 yılının ilk üç ayında 9 milyar dolar açık veren Suudi Arabistan, bu yıl uluslararası pazarlarda 12 milyar dolar topladı ve iç pazarda 41,1 milyar riyal (10,96 milyar dolar) borç aldı.

Bütçe verilerine göre, hükümet ikinci çeyrekte borçlanmaya ek olarak hükümet rezervlerinde yaklaşık 13 milyar dolar kullandı. Bu, büyük ölçüde hükümetin bu yıl hedeflediği 32 milyar dolarlık bir düşüş sınırı içinde.

Bin Zayed’e katliamdan soruşturma: Yemen’de katliam suçlarına ortak oldu
DÜNYA
Bin Zayed’e katliamdan soruşturma: Yemen’de katliam suçlarına ortak oldu

Ticarete Suud engeli: Türkiye’nin ihracatını hedef alan uygulamaları devreye soktu
EKONOMİ
Ticarete Suud engeli: Türkiye’nin ihracatını hedef alan uygulamaları devreye soktu
Abone Ol Google News
Yüzsüzlüğün bu kadarı

Yüzsüzlüğün bu kadarı

​Salgın için verilen yardım paralarıyla Lamborghini aldı.
İBBye ağaç tepkisi

İBB'ye ağaç tepkisi

AK Parti'li isim "​Kendi kendilerine mi ceza yazacaklar?" dedi.
Bir HDP klasiği

Bir HDP klasiği

TBMM'nin en genç kadın milletvekili 'taciz'den bahsedince konuşturmadılar.

İkinci elden sonra sıfır içinde mi zorunlu oluyor?

Milyonları ilgilendiriyor

Milyonları ilgilendiriyor

​​Sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

S​ermaye Piyasası Kurulu harekete geçti..
Yollar ayrılıyor mu?

Yollar ayrılıyor mu?

​Novak'tan Trabzonspor ve Fenerbahçe itirafı.

​8 haftadır yükselişte olan altın için kritik uyarı.

​Koronavirüs vaka sayısının fırladığı ilde tedirgin eden görüntüler.

​PKK/YPG'li hainler çocukları acımasızca infaz etmeye başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.