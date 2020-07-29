Riyad krallığı sarsılıyor: Petrol gelirleri yüzde 45 düştü

Suudi Arabistan bu yılın ikinci çeyreğinde 29 milyar dolar bütçe açığı verdi. Koronavirüs krizi, bu yıl dünyanın en büyük petrol ihracatçısının petrol dışındaki sektörlerine zarar vererek tarihi fiyat düşüşlerine neden oldu.

YÜZDE 49 DÜŞÜŞ

İkinci çeyrek petrol gelirleri yıllık% 45 düşüşle 25.5 milyar $ 'a geriledi. Toplam gelirler yüzde 49 düşüşle 36 milyar dolara geriledi.

Üç aylık bütçe performansı raporunda, yılın ikinci çeyreğinde toplam harcamalar yıllık bazda% 17 azalarak 65 milyar dolara geriledi.

Abu Dhabi Ticaret Bankası baş ekonomisti Monica Malik, “Harcamaları geri çekmek için bir geri çekilme şart. Nisan ayında açıklanan kemer sıkma önlemlerine zaten yansıdı. Ancak bunlar iyileşmeye katkı sağlamadı" ifadelerini kullandı.

9 MİLYAR DOLAR AÇIK VERDİ

Bu yıl ekonomik krizle karşı karşıya kalan Riyad, devlet çalışanlarına yaşam maliyeti ödeneğinin kaldırılması ve devlet gelirlerini artırmak için katma değer vergisini yüzde 15'e çıkarma gibi adımlar attı.

2020 yılının ilk üç ayında 9 milyar dolar açık veren Suudi Arabistan, bu yıl uluslararası pazarlarda 12 milyar dolar topladı ve iç pazarda 41,1 milyar riyal (10,96 milyar dolar) borç aldı.

Bütçe verilerine göre, hükümet ikinci çeyrekte borçlanmaya ek olarak hükümet rezervlerinde yaklaşık 13 milyar dolar kullandı. Bu, büyük ölçüde hükümetin bu yıl hedeflediği 32 milyar dolarlık bir düşüş sınırı içinde.

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