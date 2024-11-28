Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Romanya'da seçim sonuçları yeniden sayılacak: Sonuçları değiştirebilir

Romanya'da seçim sonuçları yeniden sayılacak: Sonuçları değiştirebilir

17:1728/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun yeniden sayılmasına karar verdi. Yeniden sayımın, sonuçları etkileyebileceği düşünülüyor.

Mahkeme,
Romanya
Merkez Seçim Bürosu'nca pazar günü yapılan seçime ilişkin tüm oyların yeniden sayılmasına ve kontrol edilmesine karar verdi.

Yerel medya, mahkemenin ilk turun iptali için gelen talepleri yarın görüşeceğini aktarırken, yeniden sayımın sonuçları değiştirebileceği yönünde görüş bildirdi.


İtiraz edilmişti


Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan Christian Terheş ve Sebastian Popescu, NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi'nin ikinci tura yükselmelerine itiraz etmiş ve mahkemeye başvurmuştu.



Bu arada, ikinci sıradaki Lasconi, üçüncü sırada yer alan iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Partinin desteklediği Başbakan Marcel Ciolacu'yu yaklaşık 3 bin gibi çok az bir oy farkıyla geride bırakmıştı.

Romanya'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için tarih 8 Aralık olarak açıklanmıştı.

#mahkeme
#Romanya
#seçim

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PTT personel alımı KPSS'siz başvuru takvimi belli oldu mu?