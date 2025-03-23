RTÜK Başkanı Şahin'den yayıncı kuruluşlara 'resmi açıklama' uyarısı

"Yayıncı kuruluşlara açık ve çok önemli uyarı. Daha önce de belirttiğimiz üzere; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca yürütülen soruşturmalarla ilgili medyamızın itidal ile hareket etmesi, taraflı ve gerçek dışı haberlere değil yetkililerden gelen resmi bilgi ve açıklamalara yer vermeleri, kanun ve ilke kararlarına uygun yayıncılık yapmaları hususunda gerekli uyarıları yapmış, akabinde de kanunlara uyumayan yayıncı kuruluşlarla ilgili ilk Üst Kurul toplantımızda en üst sınırdan program durdurmalara varan müeyyideler uygulamıştık"