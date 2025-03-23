RTÜK Başkanı Şahin'den yayıncı kuruluşlara 'resmi açıklama' uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin yayıncı kuruluşları, İmamoğlu soruşturması ile ilgili gerçek dışı haberlere değil resmi açıklamalara yer vermeleri konusunda uyardı.
Lisans iptaline varabilecek yaptırım
Şahin yaptığı uyarıda lisans iptaline varabilecek yaptırımlar uygulanacağını belirterek, "Belirtmek isterim ki; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeli ile kolluk kuvvetlerine hakaret hatta tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur" ifadelerini kullandı.
Şahin'in yaptığı paylaşımda, uyarıları dikkate almayan kuruluşları son defa uyardıkları vurgulanarak, "Bu süreçte itidalli yayın yapan, tarafsız bir şekilde halkı bilgilendirme çabasıyla hareket eden yayıncı kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, uyarılarımızı dikkate almayan, hukuk dışı yayınlara devam eden, sayısı birkaç taneyi geçmeyen yayıncı kuruluşları da son bir defa ihtaren uyardığımızı belirtmek istiyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.