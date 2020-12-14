Ruhani'den ilk açıklama: Sayın Erdoğan'ın okuduğu şiir toprak bütünlüğümüzü veya egemenliğimizi tehdit etmiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla önceki gün Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okuması İran'ı rahatsız etmiş ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi, İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.
MESELE KAPANMIŞTIR
Bu adımdan sonra Ankara ve Tahran arasında gerilim yaşandı. Gerilim sonrası İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ilk kez konuştu. Ruhani "Sayın Erdoğan'ın okuduğu şiir, toprak bütünlüğümüzü veya egemenliğimizi tehdit etmiyor. Türk yetkililerin yaptıkları açıklamaları tatmin edici buluyorum. Türk Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanımıza Erdoğan'ın kastettiği şeyin bu olmadığını söyledi. Erdoğan ile olan kişisel ilişkilerimiz, bölgesel birçok işbirliği platformundaki beraberliğimiz ve Güney Kafkasya'da sorunlara kalıcı çözümler üretmek için İran'ı davet etmiş olmasından da yola çıkarak, şiiri o amaçla okumadığını açıkça söyleyebilirim. Mesele kapanmıştır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 7 yıllık bir geçmişi olduğuna ve pek çok defa görüştüklerine işaret eden Ruhani, şöyle devam etti:
"Erdoğan'ın İran'ın toprak bütünlüğüne ya da halkına hakaret kastı taşımasını uzak bir ihtimal olarak görüyorum. Türkiye makamları bize resmi olarak kesinlikle böyle bir kastı olmadığını bildirdi. Türkiye makamları Erdoğan'ın Azerbaycan halkının topraklarının işgalden kurtarılması nedeniyle mutlu olduğunu söylemek istediğini aktardı. Okuduğu şiir de çok yönlüdür."