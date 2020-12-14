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Dünya Ruhaniden ilk açıklama Sayın Erdoğanın okuduğu şiir toprak bütünlüğümüzü veya egemenliğimizi tehdit etmiyor
ORTADOĞU

Ruhani'den ilk açıklama: Sayın Erdoğan'ın okuduğu şiir toprak bütünlüğümüzü veya egemenliğimizi tehdit etmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir sonrasında Tahran ve Ankara arasında gerilim yaşanmıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani konuyla ilgili ilk kez açıklama yaparak "Sayın Erdoğan'ın okuduğu şiir, toprak bütünlüğümüzü veya egemenliğimizi tehdit etmiyor. Erdoğan ile olan kişisel ilişkilerimiz, bölgesel birçok işbirliği platformundaki beraberliğimiz ve Güney Kafkasya'da sorunlara kalıcı çözümler üretmek için İran'ı davet etmiş olmasından da yola çıkarak, şiiri o amaçla okumadığını açıkça söyleyebilirim. Mesele kapanmıştır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
İran Cumhurbaşkanı Ruhani
İran Cumhurbaşkanı Ruhani

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla önceki gün Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okuması İran'ı rahatsız etmiş ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi, İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir gerekçesiyle İran Dışişleri'ne çağrıldı
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Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir gerekçesiyle İran Dışişleri'ne çağrıldı

MESELE KAPANMIŞTIR

Bu adımdan sonra Ankara ve Tahran arasında gerilim yaşandı. Gerilim sonrası İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ilk kez konuştu. Ruhani "Sayın Erdoğan'ın okuduğu şiir, toprak bütünlüğümüzü veya egemenliğimizi tehdit etmiyor. Türk yetkililerin yaptıkları açıklamaları tatmin edici buluyorum. Türk Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanımıza Erdoğan'ın kastettiği şeyin bu olmadığını söyledi. Erdoğan ile olan kişisel ilişkilerimiz, bölgesel birçok işbirliği platformundaki beraberliğimiz ve Güney Kafkasya'da sorunlara kalıcı çözümler üretmek için İran'ı davet etmiş olmasından da yola çıkarak, şiiri o amaçla okumadığını açıkça söyleyebilirim. Mesele kapanmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 7 yıllık bir geçmişi olduğuna ve pek çok defa görüştüklerine işaret eden Ruhani, şöyle devam etti:

"Erdoğan'ın İran'ın toprak bütünlüğüne ya da halkına hakaret kastı taşımasını uzak bir ihtimal olarak görüyorum. Türkiye makamları bize resmi olarak kesinlikle böyle bir kastı olmadığını bildirdi. Türkiye makamları Erdoğan'ın Azerbaycan halkının topraklarının işgalden kurtarılması nedeniyle mutlu olduğunu söylemek istediğini aktardı. Okuduğu şiir de çok yönlüdür."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aras türküsünün sözlerini okudu: Ay Lâçin, can Laçin, men sene kurban Laçin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aras türküsünün sözlerini okudu: Ay Lâçin, can Laçin, men sene kurban Laçin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır.' ifadelerini kullanarak, Aras türküsünün sözlerini okudu,

“Aras'ı ayırdılar
Kum ile doldurdular;
Ben senden ayrılmazdım
Zor ile ayırdılar,
Ay Lâçin, can Lâçin,
Men sene kurban Lâçin”

Sözlerine devam eden Erdoğan, 'Güzelliğine kurban olduğumuz Laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi Fuzuli, Cebrail, Zengilan Kubatlı, Ağdam ve Kelbecer de artık özgürdür. Bugün büyük mücahid Ahmet Cevat Bey'in ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın Kafkas İslam Ordusunun yiğit neferlerinin ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov'un ruhunun şâd olduğu gündür.' diye konuştu.


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