Rukban Kampı’nda 10 bin kişi suya ulaşamıyor

Suriye’deki Rukban mülteci kampında yaşayan 10 bin kişi susuzluktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya. Ürdün’ün kuzey doğusunda çölün ortasında bulunan kamp yıllardır Esed rejimi ablukasında. Uzun zamandır Birleşmiş Milletler (BM) yardımlarının ulaşamadığı kampın suyu da bitmek üzere. Sosyal medyada kampı kurtarmak için hamle başlatan aktivitsler ve sivil toplum kuruluşları binlerce kişinin ölümden kurtarmak için acilen harekete geçilmesi gerektiğine dikkat çektiler.

GELEN SU TUZLU, İÇİLMİYOR

Durumlarının her geçen gün kötüye gittiğine dikkat çeken Rukban kampı yerel meclis başkanı Muhammed Derbas El-Khalidi, yaptığı açıklamada “Rejim ve İran’ın kuşatması çoğu kadın ve çocuklardan oluşan kamp sakinleri ölüme sürüklüyor. Ürdün’den her gün pompalanan suyun miktarı giderek azaldı. Ayrıca su çok tuzlu olduğu için içmeye uygun değil. 50 dereceye varan çöl sıcaklıklarında binlerce insan büyük bir tehlike altında hayata tutunmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı. Rukban kampındakiler düzenledikleri eylemlerle Birleşmiş Milletler’e su miktarını mümkün olan en kısa sürede artırma çağrısında bulundu.

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Kampı kurtarın

2014 yılında kurulan Rukban kampı, çöl ortasına kurulmuş derme çatma çadırlar ve kerpiç barınaklardan oluşuyor. Kampta, iç savaş nedeniyle Deyrizor, Humus’un doğusu, Humus çölü, Rakka ve Şam’ın bazı bölgelerinden kaçan siviller barınıyor. Kamp yönetimi, yerinden edilenlerin Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgelere geri gönderilmesini gerektiren herhangi bir çözüm veya uzlaşmayı reddediyor. Yönetim, rejimin teslim olanları askere ya da hapishanelere gönderdiğine dikkat çekiyor. Sosyal medyada #Save_Rukban_Camp hashtag’i altında başlatılan kampanyalar devam ediyor.