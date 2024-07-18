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Dünya

Rumlar Türkiye düşmanı Menendez'e verdikleri 'fahri vatandaşlığı' geri aldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Baf Belediyesi, ABD'li Senatör Bob Menendez'in yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla yargılanıp jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından, iki yıl önce kendisine verilen "fahri vatandaş" unvanını ve kentin altın anahtarını geri alma kararı aldı.

16:38 - 18/07/2024 Perşembe
AA
Bob Menendez
Bob Menendez

Rum basınında yer alan haberlere göre, Baf Belediye Başkanı Phaidonas Phaidonos'un başkanlığını yaptığı dünkü meclis oturumunda, Menendez'e 2022'de verilen fahri vatandaşlık ve kentin altın anahtarının verilmesine dair karar oybirliğiyle kaldırıldı.


Baf Belediye Meclisinin bu kararı verirken Menendez'in yolsuzluk suçlarından yargılandığı mahkemenin jürisi tarafından suçlu bulunmasını dikkate aldığı vurgulandı.


GKRY'nin Baf Belediyesi, New Jersey Senatörü Robert (Bob) Menendez'e bu ünvanı ve kentin altın anahtarını, Menendez'in "uluslararası hukuk ilkelerinin, bağımsızlığın, demokrasinin, insan haklarının ve hukuk devletinin savunulması, ileri götürülmesi ve bu ilkelere saygı gösterilmesine yönelik faaliyetleri" nedeniyle verdiğini açıklamıştı.

ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, New Jersey Senatörü Bob Menendez, mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmuştu.


Mahkeme jürisi, Menendez'in rüşvet almak, hakkındaki soruşturmalara yönelik baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını kapsayan 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar vermişti.


Menendez'in suçlu bulunduğu maddelerin her biri için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.




#Robert Menendez
#Baf Belediyesi
#GKRY
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