Rumlar Türkiye düşmanı Menendez'e verdikleri 'fahri vatandaşlığı' geri aldı

Bobi’nin kirli çamaşırları ortalığa saçıldı. Büyük ihtimal şimdilik sadece bir kısmı. İnternete girip Gogıl’a 1 külçe altının kaç dolar ettiğini sormuş adam. Kimseden de çekinmemiş. Merak etmiş açık açık. Nasıl etmesin, külçe külçe altınlar çıkıyor adamın evinden. Büyük zarflar içinde tomar tomar dolarlar. Adam dediğimize bakmayın, Türk düşmanlığıyla meşhur, ABD’nin 17 yıllık senatörü Bob Menendez bu şahıs. Pis ve karanlık ilişkilerin adamı. Yine adam dedik, kusura bakmayın. Düne kadar Senato Dış