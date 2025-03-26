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Rus gazeteci Ukrayna sınırında mayına bastı

Rus gazeteci Ukrayna sınırında mayına bastı

14:3026/03/2025, Çarşamba
IHA
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Rusya merkezli bir televizyon kanalının muhabiri Anna Prokofieva, Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde mayının patlaması sonucu hayatını kaybederken kameramanı Dmitry Volkov ise ağır şekilde yaralandı.

Rusya'da yayın yapan Pervy kanalı muhabiri Anna Prokofieva, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde mayının patlaması sonucu hayatını kaybederken kameramanı Dmitry Volkov ise ağır şekilde yaralandı. Kanal tarafından yapılan açıklamada "35 yaşındaki Prokofieva, profesyonel görevini yerine getirirken hayatını kaybetti" denildi.

Gazetecileri Koruma Komitesi'nin verilerine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına başladığı Şubat 2022'den bu yana yaklaşık 20 medya çalışanı hayatını kaybetti.

#Rusya-Ukrayna savaşı
#Gazeteci
#Savaş

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