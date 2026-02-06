Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Rus milletvekilinden Azerbaycan aleyhine açıklamalar: Bakanlık Rusya'ya nota verildiğini duyurdu

Rus milletvekilinden Azerbaycan aleyhine açıklamalar: Bakanlık Rusya'ya nota verildiğini duyurdu

23:146/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Rus milletvekili Konstantin Zatulin
Rus milletvekili Konstantin Zatulin

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rus milletvekili Konstantin Zatulin'in Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle Rusya'ya nota verildiğini aktardı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Devlet Duması milletvekili ve iktidardaki Birleşik Rusya Partisi üyesi Konstantin Zatulin’in Azerbaycan’ı hedef alan açıklamaları nedeniyle Rusya’ya nota verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov'un Bakanlığa çağrıldığı ve kendisine Rus milletvekili Zatulin'in açıklamaları nedeniyle nota verildiği bildirildi.


"Kabul edilemez tutum"

Açıklamada, Zatulin’in Azerbaycan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü aleyhine açıklamalar yapmasının ve ayrılıkçılığı destekleyen tutumunun kabul edilemez olduğu belirtilerek, bu tutumun kesin bir dille kınandığının Büyükelçi Yevdokimov’a iletildiği kaydedildi.

Görüşmede, bölgedeki barış ve istikrara, ayrıca Azerbaycan-Rusya ilişkilerine zarar vermeye çalışan Zatulin gibi kişilerin yıkıcı faaliyetlerine son verilmesi için Rusya'dan gerekli tedbirlerin alınmasının istendiği ifade edildi.

Azerbaycan karşıtı görüşleriyle bilinen Zatulin, Karabağ'daki sözde Ermeni yönetiminin eski siyasi ve askeri yöneticilerinin müebbet hapis cezasına çarptırılmasını eleştirmişti.



#Azerbaycan
#Mihail Yevdokimov
#Rusya Federasyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ su kesintisini duyurdu: Bursa Mudanya’da 15 gün sürecek su kesintisi programı açıklandı