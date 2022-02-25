Dünya Rus ordusunun Ukraynanın Zaporojye bölgesine yaptığı saldırıda 3 asker öldü
AVRUPA

Rus ordusunun Ukrayna’nın Zaporojye bölgesine yaptığı saldırıda 3 asker öldü

Ukrayna’nın Zaporojye bölgesine Rus Silahlı Kuvvetlerince yapılan saldırıda, 3 sınır muhafızının hayatını kaybettiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Rus ordusunun Ukrayna’nın Zaporojye bölgesine yaptığı saldırıda 3 asker öldü
Dünya

Zaporojye İl Devlet İdaresi Başkanı Aleksandr Staruh, basına yaptığı açıklamada, bölgedeki Primorsky Posad sınır noktasına dün gece Rus ordusunca yapılan saldırı sonucu Ukraynalı 3 sınır muhafızının öldüğünü aktardı.

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Staruh, "Maalesef gece kayıpsız geçmedi. Sahildeki Melitopol bölgesinde bulunan sınır karakolumuza saldırı düzenlendi. Muhafızlarımızdan 3 kahraman hayatını kaybetti. Melitopol şehri çevresinde zor bir durum gelişti. Gün zor olacak" ifadelerini kullandı.

Daha önce Zaporojye bölgesindeki Primorsky Posad sınır birimine sabah 04.25'te füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

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Ukrayna'da 2014'teki meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti.

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Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı.

Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

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