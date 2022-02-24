Dünya Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi Saat 0000dan sonra şehri bombalayacağız
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Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi: Saat 00.00’dan sonra şehri bombalayacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgal kararının ardından Rus ordusu başta Kiev olmak üzere birçok şehre saldırı düzenledi. Başkent Kiev’deki yerel halkı hoparlörlerle uyaran Rus güçleri, yerel saat ile 00.00’dan itibaren şehrin bombalanacağını duyurdu. Şehrin çıkış noktalarının kapalı olması nedeniyle halk, büyük bir panik yaşıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi: Saat 00.00’dan sonra şehri bombalayacağız
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Rusya Devlet Başkanı Putin, sabah saatlerinde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri harekat başlatılmasının emrini verdi. Putin'in açıklamalarının ardından Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil birçok şehrine saldırdı.

ATM'LER KİTLENDİ, MARKETLERDE ÜRÜNLER TÜKENDİ

Ukrayna’daki Türk vatandaşlarından edinilen bilgiye göre, Kiev’de yerel halk operasyonun başlamasıyla birlikte ATM’lerden paralarını çekme yarışına girdi. Yoğunluk nedeniyle ATM’lerde paralar tükenince birçok kişi mağdur oldu. Benzer bir durum ise marketlerde yaşandı. Marketlerdeki ürünleri stoklayanlar nedeniyle kredi kartı satışları durduruldu. Nakit para çekemeyenler ise marketlerden ürün alamadı.

RUSLAR’DAN KİEV HALKINA: ŞEHRİ TERK EDİN BOMBALAYACAĞIZ

Tüm bu gelişmelerin yanında Rus kuvvetleri hoparlörle yaptıkları açıklamalarda, yerel saat ile 00.00’a kadar kentin boşaltılması gerektiğini anons etti. Aktarılan bilgilere göre, söz konusu zaman diliminin dolmasının ardından şehrin bombalanacağı ifade edildi.

Edinilen bilgilerde, Rusların kente ilerlediği noktaların dışında kalan alanlardan ise şehrin dışına çıkışlar yasaklandı. Yaşananlar nedeniyle halk büyük bir panik içinde.

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