​Rusların antidepresanlara yaptığı harcama yüzde 70 arttı

Rusların bu yıl antidepresanlara harcadığı toplam para miktarı yaklaşık 5 milyar ruble (81.1 milyon dolar) oldu.

Adet bazında ise antidepresan paket satışları yüzde 48 arttı. Ruslar bu yıl 30 Eylül itibariyle toplam 8,4 milyon paket antidepresan satın almıştı.

Antidepresan kullanım sıralaması

En büyük antidepresan alıcıları Moskova sakinleriydi (10.000 yetişkin başına 1.300 paket), St. Petersburg (10.000 yetişkin başına 1.200 paket), Moskova bölgesinin geri kalanı (10.000 yetişkin başına 976 paket), Karelya (939 paket 10.000 yetişkindi), ve Rostov bölgesi (10.000 yetişkin başına 909 paket).

TASS'ın haberine göre uzmanlar, antidepresan alımlarındaki artışı savaşa, yaptırımların etkileriyle ilgili endişelere ve Rusların olası kıtlıklardan endişe duyduğu Mart ayında ilaç talebindeki artışa bağladı.

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