Rusya 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonundan ayrılacak

Borisov, başkent Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği toplantıda, ülkesinin ISS kapsamındaki uluslararası iş birliğine devam ettiğini söyledi.
- Rusya’nın söz konusu projedeki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğinin altını çizen Borisov, “Ancak 2024’ten sonra ISS’ten ayrılma kararı alındı.” dedi.
- Borisov, Rusya’nın kendine ait bir yörünge istasyonu kuracağını belirtti.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Başkanı Bill Nelson, 4 Temmuz’da yaptığı açıklamada, ABD ile Rusya arasındaki ISS’e yönelik iş birliğinin, istasyonun faaliyetinin son ereceği 2030’a kadar sürmesini umduğunu söylemişti.