Rusya 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonundan ayrılacak

Dünya

Rusya ve BAE’den sürpriz teklif: Putin'in gözü Bayraktar'da

Ukrayna'nın satın aldığı Türk SİHA'ları karşısında savaşta büyük hezimete uğrayan Rusya'dan sürpriz bir teklif geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar ve ürettiği S/İHA'larla ilgili Rusya ve BAE'den gelen teklifleri paylaştı. Öte yandan Suudi Arabistan'ın da AKINCI TİHA'yla ilgilendiği iddia edildi.