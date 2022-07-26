Dünya Rusya 2024ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonundan ayrılacak
AVRUPA

Rusya 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonundan ayrılacak

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov, Rusya’nın 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) projesinden ayrılacağını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Rusya 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonundan ayrılacak
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Borisov, başkent Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği toplantıda, ülkesinin ISS kapsamındaki uluslararası iş birliğine devam ettiğini söyledi.

  • Rusya’nın söz konusu projedeki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğinin altını çizen Borisov, “Ancak 2024’ten sonra ISS’ten ayrılma kararı alındı.” dedi.
  • Borisov, Rusya’nın kendine ait bir yörünge istasyonu kuracağını belirtti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Başkanı Bill Nelson, 4 Temmuz’da yaptığı açıklamada, ABD ile Rusya arasındaki ISS’e yönelik iş birliğinin, istasyonun faaliyetinin son ereceği 2030’a kadar sürmesini umduğunu söylemişti.

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