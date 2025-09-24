Rusya: ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi süreci yavaş ve verimli değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi sürecinin yavaş ilerlediğini belirterek, "Bu süreç verimli değil" açıklamasını yaptı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'daki RBK Radyosuna verdiği röportajda, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Trump’ın Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki girişimlerini değerlendiren Peskov, "Trump'ın çözüm sürecinde yer alma konusunda siyasi iradesini görüyoruz. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Putin de buna değer veriyor. Rusya, çözüm sürecine açık. Başkan Trump’ın, Putin'in bu sürece açık olduğunu görmemesi mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.
Peskov, Putin ile Trump arasındaki ilişkilerin, Ukrayna meselesi dahil oldukça hassas konuları istişare etmelerine ve temel mesajları bir birine iletmesine imkan tanıdığını dile getirdi.
"ABD ile ilişkileri iyileştirme süreci yavaş"
Paralel olarak ikili ilişkilerdeki sorunların çözülmesi, ticaret ve ekonomi alanında işbirliğinin başlatılması gerektiğini vurgulayan Peskov, bunun hem Rusya hem de ABD için yararlı olacağı görüşünü paylaşarak, "ABD ile ilişkilerdeki sorunları ortadan kaldırılmasıyla ilgili süreç yavaş ilerliyor. Bu süreç verimli değil." diye konuştu.
Putin-Zelenskiy görüşmesi öncesi uzmanlar çalışmalı
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelme ihtimalini değerlendiren Peskov, Putin’in buna açık olduğunu, ancak böyle bir görüşme için uzmanlar seviyesinde çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.
Sözcü Peskov, Ukrayna'ya çevrim içi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmayı teklif ettiklerini, ancak Kiev'in buna geri dönüş yapmadığını kaydetti.