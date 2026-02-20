Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya: ABD ve Ukrayna ile yeni müzakere turunun tarihi konusunda henüz mutabık kalınmadı

Rusya: ABD ve Ukrayna ile yeni müzakere turunun tarihi konusunda henüz mutabık kalınmadı

15:3220/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin bir sonraki müzakere turunun tarihi konusunda henüz mutabık kalınmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Japonya'nın yeni Başbakanı Takaiçi Sanae'nin "Rusya ile toprak sorununu çözmek ve barış anlaşması imzalamak istedikleri" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Japonya ile ilişkilerin "kötü" durumda olduğunu belirtti.

Peskov, "Diyalog yok. Diyalog olmadan da barış anlaşmasını istişare etmek imkansız. Rusya, diyaloğun kopmasından yana değildi. Bu diyalog, Tokyo'nun isteğiyle kesildi. Tokyo, ülkemize karşı düşmanca yaklaşım sergiliyor. Dolayısıyla bu koşullarda ilişkilerimizin biçimini değiştirmeden herhangi bir anlaşmaya varmamız mümkün değil" dedi.

"Müzakere süreci karmaşık ve uzun"

ABD'nin Rusya'ya yönelik bir dizi yaptırımı bir yıl süreyle uzatma kararını değerlendiren Peskov, "Müzakere süreci karmaşık ve uzun. Bu nedenle büyük beklentilerimiz olmadı. Bu, oldukça otomatik bir karar. Sonrasında ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.

Peskov, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi olan eski Prens Andrew'un, kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınmasını yorumsuz bırakarak "Bu, bizi ilgilendirmez." ifadesini kullandı.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin bir sonraki müzakere turunun haftaya yapılacağı yönündeki haberleri de değerlendiren Peskov, bu konuda henüz mutabık kalınmadığını belirterek "Bunu teyit edemem. Bu konuda mutabık kalındığında tarihi açıklayacağız" dedi.



#ABD
#müzakere
#Rusya
#Ukrayna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Gaziantep kura sonuçları: 500 bin konut Gaziantep TOKİ kazananlar tam isim listesi