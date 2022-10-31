Rusya barış şartlarını açıkladı: Lavrov'dan Ukrayna mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya'dan flaş bir hamle geldi.

Lavrov, Rus devlet televizyonuna verdiği bir röportajda Rusya ile Batı arasında müzakere olasılığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Newsweek'te yer alan habere göre, Lavrov, 'Bir görüşme daha düzenlemek için başka bir talepte bulunurlarsa Batılı meslektaşlarımızı dinlemeye her zaman hazırız' dedi.

İŞTE RUSYA'NIN 2 ŞARTI

Rus bakan, müzakerelerin başarılı olması için Batı'nın kabul etmesi gereken 2 şartı açıkladı.

Lavrov, Batı'nın Rusya Federasyonu'nun çıkarlarını ve güvenliğini tam olarak dikkate alması gerektiğini söyledi.

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Lavrov, ikinci olarak, Batı'nın Moskova'ya tansiyonu düşürmeye yardımcı olacak bazı ciddi yaklaşımlar önermesi gerektiğini söyledi.

Rus bakan, 'Bize bu saygı ilkelerine dayalı gerçekçi önerilerle yaklaşılırsa, her zaman olduğu gibi biz de öyle yaklaşacağız' dedi.

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