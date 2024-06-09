Rusya Devlet Başkanı Putin'den barış için İstanbul şartı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iş dünyasının temsilcileri arasında etkileşimin kurulduğu ve dünyanın karşı karşıya olduğu önemli ekonomik sorunların tartışıldığı St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun ana panelinde konuştu. Batı’nın Ukrayna’daki savaş özelindeki tutumunu sert dille eleştiren Rus lider, savaşın başlangıcında İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerde anlaşılan şartlar çerçevesinde masaya tekrar oturabileceklerini dile getirdi. Henüz Batı’yla ihtilaflı devletlere uzun menzilli silah vermediklerini dile getiren Rus lider, bu haklarını saklı tuttuklarını beyan etti.





NÜKLEER SAVAŞTAN BOŞ YERE BAHSETMEYİN

Nükleer silah kullanımı ile gerilimi Rusya'nın değil İngiltere'nin başlattığını dile getiren Putin, karşılıklı olarak nükleer saldırıların gerçekleşmesi halinde çok sayıda kurban olacağını, ancak işin bu noktaya gelmeyeceğini varsaydığını ifade etti. Rusya ve ABD'nin füze saldırısına karşı uyarı sistemine sahip olduğunu bildiren Putin, Avrupa ülkelerinin ise nükleer saldırıya karşı hazırlıksız olduğunun altını çizdi. Rusya'nın elindeki nükleer silahların ABD'nin Japonya'da kullandığı silahlardan 4 kat daha güçlü olduğuna dikkati çeken Putin, herkese boş yere nükleer savaştan bahsetmemesi çağrısında bulundu.





DEVLETLERE YA DA MEŞRU YAPILARA SİLAH VEREBİLİRİZ

Rusya'nın Ukrayna'ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere uzun menzilli silah gönderip göndermediğinin sorulması üzerine Putin, "Henüz (silah) tedarik etmiyoruz. Ancak bunu (silah tedarikini) askeri nitelikte de dahil olmak üzere, kendi üzerlerinde belirli şekilde baskı gören devletlere ve hatta bazı meşru yapılara sağlama hakkımızı saklı tutuyoruz" şeklinde konuştu.





300 BİN RUS ORDUYA YAZILDI

Putin, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle ülkesinde yeni bir askeri seferberlik ihtiyacı olmadığına vurgu yaparak, geçen yıl seferberlik kararı olmadan 300 binden fazla kişinin gönüllü sözleşmeli asker olduğunu, bu yılın başından bu yana da 160 binden fazla kişinin sözleşme imzaladığını bildirdi. Ayrıca Putin, bu yıl Donbas'ta ve diğer çatışma bölgelerinde Rus ordusunun 47 yerleşim birimini ve 880 kilometrekarelik alanı Ukrayna ordusundan aldığı bilgisini paylaştı.





DÜNYA DOĞU’YA YÖNELİYOR

Rusya’nın doğuya yönelmeye uzun zaman önce başladığını belirten Putin, “Doğu’ya günümüzün bazı konjonktürel değerlendirmeleriyle bağlantılı olarak yönelmiyoruz. Bu yöneliş, yeni ekonomik kalkınma merkezlerinin büyümesi nedeniyle tüm dünyada yaşanıyor. Biz bu sürece Ukrayna yönünde bugün yaşanan trajik olaylardan çok önce başladık” dedi.



