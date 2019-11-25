Dünya Rusya İdlibde fırını vurdu Savaş uçakları hava saldırıları düzenliyor
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Rusya İdlib'de fırını vurdu: Savaş uçakları hava saldırıları düzenliyor

Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarındaki yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılarda fırını vurdu. Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinden bu yana Kefrenbil ilçesi, Zerzur köyü çevresi, Binin, Kefer Secne, Ureynibe ve Termela köylerine hava saldırıları düzenliyor.

Haber Merkezi AA
Rus savaş uçakları, İdlib'e düzenlediği saldırılarda fırını vurdu.
Rus savaş uçakları, İdlib'e düzenlediği saldırılarda fırını vurdu.

Suriye'de muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinden bu yana Kefrenbil ilçesi, Zerzur köyü çevresi, Binin, Kefer Secne, Ureynibe ve Termela köylerine hava saldırıları düzenliyor.

İşler haldeki fırını da vurdular

Saldırılarda Binin'de işler haldeki fırın da vuruldu. Büyük ölçüde yıkılan fırın kullanılamaz hale geldi.

  • Esed rejimi ve destekçisi Rusya ve İran, son 24 saatte İdlib'in güneyinde bir tepe ve yerleşimi ele geçirerek 3 sivili öldürmüş, on binlerce sivile sağlık hizmeti sağlayan Cebel El Zaviye bölgesindeki Kivan Çocuk ve Kadın Doğum Hastanesini hedef almıştı.

Yerel sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğünce bugün yapılan yazılı açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esed rejimi askerleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırılarında son 25 günde 10 bin aileden oluşan yaklaşık 50 bin sivilin yerlerinden edildiği bildirildi.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

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