Rusya: Karadeniz’de sürüklenen Ukrayna mayınlarının nerede olduğu bilinmiyor

Konaşenkov, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Norveç’te milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, Rusya’nın yabancı gemilerin girişini engellemek için Ukrayna limanlarını mayınladığını iddia ettiğini hatırlattı.

Zelenskiy’in bu hususta doğru bilgiye sahip olmadığını vurgulayan Konaşenkov, “25 Şubat’tan 4 Mart’a kadar Karadeniz ve Azak Denizi’ne Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından 420 civarında mayın bırakıldı. ‘Yam-1’ model mayınların 370'i Karadeniz, 50'si Azak Denizi’ne yerleştirildi.” ifadesini kullandı.



MSB: Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyeti sürüyor

Karadeniz’deki fırtınalar ve yetersiz teknik durum nedeniyle 10 civarında mayının bağlı olduğu yerden koparak rüzgar ve akıntıların etkisiyle güneye doğru sürüklendiğini aktaran Konaşenkov, bir Ukrayna mayınının Romanya kara sularında, bir diğer mayının Türk denizciler tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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Mayınların tüm Karadeniz ülkelerine ait nakliye ve yük gemileri için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Konaşenkov, “Kalan Ukrayna mayınlarının bugün nereye sürüklendiğini kimse bilemez.” değerlendirmesinde bulundu.



Karadeniz'de mayın alarmı

'Yabancı gemiler alıkonuluyor' iddiası

Konaşenkov, Ukrayna yönetiminin Çernomorsk, Odessa, Mıkolayiv ve Yujniy limanlarında Türkiye, Çin, İsviçre, Yunanistan, Malta, Panama, Marshall Adaları, Sierra Leone, Komor Takımadaları, Belize, Cayman Adaları, Danimarka ve Suriye’ye ait 68 gemiyi zorla alıkoyduğunu bildirdi.

Rusya’nın her gün 08.00-19.00 saatlerinde bu gemilerin güneybatıda Ukrayna kara sularından çıkışları için güvenli koridor açtığını kaydeden Konaşenkov, bu gemilerin mürettebatlarının telsiz konuşmalarında Ukrayna yönetimince kendilerinin limanı terk etmeleri halinde batırılacağı tehdidinde bulunduğunu ifade ettiklerini öne sürdü.

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FOTOĞRAF 17 İşgal girişimi sonrası ​Rus donanmasına karşı Ukrayna’nın Odessa’dan denize döktüğü mayınlar tedirginliğe yol açıyor. Hafta sonu Sarıyer açıklarında balıkçılar tarafından fark edilen mayın sonrası alarma geçildi. Boğaz 5 saat boyunca gemi trafiğine kapatılırken harekete geçen SAS timleri mayını etkisiz hale getirdi. ​ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın, SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor” dedi. Öte yandan akşam saatlerinde Erdek’de konuşlu mayın avlama gemileri TCG Akçay, TCG Akçakoca ve TCG Amasra da Karadeniz’e gönderildi. Yabancı cisimleri tespit için yüksek teknolojili Radar cihazları barındıran ve düşman radarına yakalanmadığı için Hayalet Gemi olarak bilinen TCG Tekirdağ deniz karakol gemisi Boğaz’da nöbet tutmaya başladı. Karadeniz sahillerinde görev yapmak üzere 2 C-130 tipideniz karakol uçağı da Çanakkale’den İstanbul’a geldi. Bu sabah saatlerinde Karadeniz'de ikinci mayın tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini ve Sualtı Savunma Timlerinin mayına müdahaleye başladığını bildirdi. Denizlerde ortaya çıkan mayının nasıl engellenebileceğine ilişkin konuşan Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk Boğaz'a bariyer çekilmesi önerisinde bulundu. Boğaz'ın içine doğru mayınların geçişini önleyecek bariyer kurulması gerektiğini belirten Kutluk, '' Bu bariyer hafif malzemeden köpük türü şişme malzemeden kolayca yapılıyor. Türkiye'de de var. Bunlar ayrı zamanda petrol sürüklenmesini de durdurmak için yapılmıştır. Petrolü durdurduğu gibi mayınları da durduracaktır.'' dedi. Söz konusu bariyerlerin bir sürat teknesinin arkasına takılarak hızlı bir şekilde çekilebildiğini vurgulayan Kutluk, ''Boğaz iki ayrı tespit noktasından bu bariyer ile örtülebilir. Örtüldüğü sürece üzerinden gemi geçişi olmayacaktır. Zaten bizde bu örtüyü tehlikeli zamanlar ortaya çıkaracağız. Bu da görmediğimiz yani geceleri, siz ve pusta. Bu kapama ve açmalar ile Boğaz trafiğinin regüle edilmesi gerekiyor.'' diye konuştu. İstanbul Boğazı'nın ​Karadeniz'in çıkışından Kuzey'e doğru bir 5-10 millik mesafede bir hava devriyesinin de kurulması gerektiğini kaydeden Kutluk, bu devriyede yer alan deniz karakol uçaklarının bu mayınları görerek tespit etmesini sağlayacaktır dedi. Mayınların bu bariyerler ile durdurulmasının ardından imha işleminin kolay olduğunu belirten Kutluk, bunların durdurulamaması halinde her hangi bir gemiye çarpması ve batırması ihtimalinin yüksek olduğun dile getirdi. Rus makamları 18 Mart’ta, Ukrayna’nın Odessa kenti açıklarında denize döktüğü 420 mayının Karadeniz’de sürüklenmeye başladığını açıklayarak Tuna Nehri’nin etkisiyle İstanbul Boğazı’na ulaşabileceği uyarısı yapmıştı. Rus makamları 18 Mart’ta, Ukrayna’nın Odessa kenti açıklarında denize döktüğü 420 mayının Karadeniz’de sürüklenmeye başladığını açıklayarak Tuna Nehri’nin etkisiyle İstanbul Boğazı’na ulaşabileceği uyarısı yapmıştı. Aynı gün Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı da Karadeniz’deki Mayın tehlikesine karşı bir NAVTEX yayınlayıp dikkatli olunmasını istemişti. Mayın alarmı sonrası dikkat çeken öneri: Boğaz'ı kapatıp bariyer çekelim Rus donanmasına karşı Ukrayna ordusunun denize serpiştirdiği mayınların fırtına sonrası serbest kaldığına yönelik açıklama sonrası Boğaz için mayın alarmı verdi. Sarıyer açıklarında balıkçılar tarafından fark edilen mayının ardından ikinci bir mayın ise bu İğneada açıklarında tespit edildi. Uzmanlar savaş sonrası ortaya çıkan mayın tehlikesine karşı Boğaz'ın belirli saatlerde bariyer ile kapatılması önerisinde bulunuyor. BiP'te paylaş

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