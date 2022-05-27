Rusya: Odessa’da Ukrayna’ya ait Mig-29 savaş uçağının düşürüldü

Donetsk bölgesinde Bahmut civarında Ukrayna ordusunun 10. Dağ Muharebe birlikleri pozisyonlarını havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını ifade eden Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda yedi komuta ve gözlem noktası ile 13 askeri alanın yok edildiğini dile getirdi.

Konaşenkov, Barvenkovo civarında Buk-M1 hava savunma füze sistemi ile S-300 hava savunma füze sistemi radarını vurduklarını aktararak, Harkiv bölgesinde Gusarovka civarında da telsiz istasyonu, hava savunma füze sistemi radarının imha edildiğini belirtti.

Hava muharebe taktik birliklerinin askeri birlikler ve teknik araçların bulunduğu 44 alanını vurduğunu bildiren Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 250’den fazla Ukrayna milliyetçi gücün ve 84 askeri teknik aracın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

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'İki mühimmat deposu imha edildi'

Donetsk’te Spornoye yerleşim birimi civarında ve Harkiv bölgesinde Barvenkovo yakınlarında iki mühimmat deposunun da imha edildiğini belirten Konaşenkov, “Rus hava savunma sistemleriyle Odessa bölgesinde Belyari yerleşim birimi üzerinde Ukrayna hava kuvvetlerine ait bir adet Mig-29 uçağı düşürüldü.” dedi.

Harkiv ve Donetsk bölgelerinde sekiz Ukrayna insansız hava aracının ve Luhansk bölgesinde Toçka-U balistik füzenin vurulduğunu dile getiren Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin 77 komuta merkezi, 412 askeri alan ve 53 topçu bataryasını ateş altına aldığını aktardı.

Konaşenkov, “Ukrayna’ya ait bugüne kadar 180 uçak, 127 helikopter, bin 27 insansız hava aracı, 324 hava savunma füze sistemi, 3 bin 281 tank ve zırhlı araç, 438 çok namlulu roketatar, bin 693 obüs ve havan topu, 3 bin 218 özel askeri araç yok edildi.” ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 21 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın 3. ayını değerlendirdi. Savaşın 90. gününde Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı kendi ülkesini savunmaya devam ettiğini, 3 aylık sürenin çok zor geçtiğini kaydeden Zelenskiy, \"Bunlar Rus işgalcilerinin üç aylık savaş suçlarıdır. Saldırıların, yıkımlarının, ablukalarının üç ayıdır.\" diye konuştu. Savaşın devam ettiği 90 gün içinde toplam 15 bin 227 Ukraynalı asker, polis ve diğer görevlinin devlet kahraman ödülüne layık görüldüğü bilgisini paylaşan Zelenskiy, öte yandan işgal altındaki toprakları kurtarmak için mücadele sürdüklerini kaydederek, \"Ukrayna'nın 1016 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı.\" dedi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Ukrayna'daki \"özel bir askeri operasyonunu\" bilerek yavaşlatmaya çalıştıklarına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Zelenskiy, Rusya'nın 3 aylık süreçte başarısız olduğu ve şimdi çeşitli \"bahaneler uydurmaya\" çalıştıklarını savunarak sözlerini şöyle sürdürdü: \"Yaklaşık 30 bin Rus askeri öldü. 200'den fazla uçak düşürüldü. Binlerce Rus tankı, zırhlı araç ve diğer teçhizatı imha edildi. Rus füze mühimmatı neredeyse tamamen tükendi. Ve bunu tüm güçleriyle savaşmadıkları yalanlarıyla mı örtmek istiyorlar? Bu üzücüdür, zaman gelecek ve bunu kendileri kabul edecekler.\" Rusya'nın, Donbas'ta da başarılı olamayacağını iyi bildiğini ama ona rağmen tüm gücünü orayı tamamen işgal etmeye kullanmak için harekete geçirdiğini savunan Zelenskiy, \"Şimdi Donbas'taki durum son derece ağır. Rusya'nın elinde kalan tüm askeri gücü nerdeyse oraya aktarıldı.\" dedi. Ukrayna'nın verdiği mücadelenin aslında tüm dünyanın istikrarı için büyük önem taşıdığını aktaran Zelenskiy, savaşta ağır silahlara ihtiyaç duydukları ve bu konuda yardım talep ettiklerini belirterek, \"Bu savaş ne kadar uzun sürerse, sadece Ukrayna için değil, tüm özgür dünya için özgürlüğü korumanın bedeli o kadar büyük olacaktır.\" değerlendirmesini yaptı. Vladimir Zelenskiy, ayrıca Ukrayna'ya gereken mali desteğin verilmesi ve Rusya'ya daha geniş kapsamlı yaptırımların uygulanması için dünya liderleriyle görüşmeleri sürdürdüğünü aktardı. Rusya'nın Ukrayna işgaline Kırım'dan başladığını kaydeden Zelenskiy, şunları kaydetti: \"Rus işgali tam olarak Kırım'dan başladı. Bu, Rus devletinin Ukrayna ile ilgili hatalar listesindeki ilk madde değildi ancak, Rusya'nın kendisi için ölümcül hatası olan ilk konuydu. Tam da bundan sonra Rusya'nın diğer ve daha az ölümcül olmayan hatalar çıkmaya başladı ve tüm bunlar onun zayıflamasına neden olur. Ve elbette işgalciler Kırım'ı terk etmek zorunda kalacak.\" Rusların geçici olarak işgal ettiği Mariupol, Herson ve diğer şehirlerden de çekilmek zorunda kalacaklarını kaydeden Zelenskiy, sözlerini, \"Kesinlikle oraların sahipleri olamayacaklar.\" diye tamamladı. İngiliz askeri yetkilileri yaptıkları açıklamalarla Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bilançosunu açıklamaya devam ediyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, kötü taktikler, sınırlı hava koruması, esneklik eksikliği ve hataları tekrarlayan komutanların Rusya için büyük kayıplara yol açtığını söyledi. Rusya üç aylık Ukrayna işgalinde, Afganistan'daki dokuz yıllık savaşın tamamında kaybettiği kadar asker kaybetti. Sovyetler Birliği'nin Afgan savaşındaki kayıpları yaklaşık 15 bin ölüm, ek olarak 35.478 yaralı ve 311 kayıp olarak kayıtlara geçmişti. Uzmanlar Rusya'daki savaşa ilişkin kamuoyu memnuniyetsizliğinin artma ihtimalinin de yüksek olduğunu söylüyor. Hatta çarpıcı bir analize göre Rusya taarruzunu Haziran ayı ortasında tamamen durdurmak zorunda kalabilir. Rusya'nın kayıpları konusunda kesin rakamı vermeyen Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, \"Rus halkı geçmişte savaşlar sırasında yaşanan kayıplara karşı hassas olduğunu kanıtladı\" dedi.<br><br>İngiltere \"Ukrayna'da verilen kayıplar artmaya devam ettikçe, bunlar daha belirgin hale gelecek ve halkın savaştan duyduğu memnuniyetsizlik ve savaşı dile getirme isteği artabilir.\" diyerek Rusya’da büyüyen tehlikeye dikkat çekti. İngiltere'nin Savunma Bakanı Ben Wallace daha önce Rusya'nın tabur taktik gruplarının yaklaşık dörtte birinin 'muharebede etkili olmadığını' açıklamıştı.<br><br>Ukrayna ordusu, şubat ayından bu yana ülkede yaklaşık 28.700 Rus askerinin öldürüldüğünü iddia ederken, Rusya kendi kayıplarını 1.351 olarak veriyor, bu rakam ise mart ayının sonundan bu yana güncellenmedi. Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna, 204 Rus uçağı, 168 helikopter, 460 insansız hava aracı, 1.263 tank ve 3.090 zırhlı aracı ve yaklaşık 30.000 askeri imha ettiğini iddia ediyor.<br><br>Ukrayna ordusu, Rusya'nın ayrıca 200 çoklu roketatar sistemi, 2.162 araç, 103 seyir füzesi, 93 uçaksavar sistemi ve 13 tekne kaybettiğini söyledi. Savaş sırasında ölü sayısı tahminleri, savaşın sisli ortamı nedeniyle güvenilmez hâle gelebiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, doğuda Ruslarla savaşta her gün 100 kadar Ukraynalının öldüğünü söylerken, Donbass bölgesindeki çatışmalar yoğunlaşıyor. Zelenskiy 'yalan atıyorlar' diyerek çarpıcı detayı açıkladı: Rus ordusu tüm şehirlerden çekilecek Rus ordusunun işgal girişiminde gelinen son noktayı değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, çatışmalarda şimdiye kadar 30 bin Rus askerinin öldüğünü ve Rus ordusunun elindeki füze mühimmatının neredeyse tamamen tükendiğini vurgulayarak, Mariupol ve Herson dahil tüm şehirlerde geri çekilmelerin yaşanacağını öne sürdü. BiP'te paylaş

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