Dünya Rusya Severodonetski saatte 200 kez bombalıyor
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Rusya Severodonetsk'i saatte 200 kez bombalıyor

Rus tankları ve birlikleri, Donbas’ın hâlâ Ukrayna’nın elindeki en büyük şehri olan Severodonetsk’e doğru ilerlemeye başladı. Görgü tanıkları, Rus kuvvetlerinin takviye hatlarını kesmeye ve Ukrayna güçlerini kuşatmaya çalışırken şehrin ‘saatte 200 kez’ bombalandığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya Severodonetski saatte 200 kez bombalıyor
Severodonetsk harabeye döndü.

Rus tankları ve birlikleri, Donbas’ın hâlâ Ukrayna’nın elindeki en büyük şehri olan Severodonetsk’e doğru ilerlemeye başladı. Kremlin’in kuvvetleri ülkenin doğusunda ilerlemeye devam ederken sokak çatışmalarını da beraberinde getirdi. Görgü tanıkları, Rus tanklarının patlamalarla şehrin merkezine doğru ilerlediğini kaydetti. Severodonetsk saldırısı pek çok açıdan şehrin büsbütün yıkıldığı Mariupol operasyonuna benzetiliyor.

Luhansk Bölge Valisi Serhiy Gaidai, “Maalesef hayal kırıklığı yaratan haberlerimiz var: Düşman şehre giriyor. Arka arkaya birkaç saat top mermisi atıyorlar ve sonra saldırıyorlar” dedi. Görgü tanıkları, şehrin “saatte 200 kez” bombalandığını söyledi. Şehrin belediye başkanı Oleksandr Striuk, Rus birliklerinin “şehir merkezine doğru birkaç blok ilerlediğini” doğruladı. Ukraynalı güçlerin Rusları sokak çatışmalarına itmek için savaştığını ve şehirde kalan 12-13 bin sivilin amansız bombardımandan kaçmak için bodrumlara ve sığınaklara sığındığını söyledi.

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