Rusya-Ukrayna savaşından sonra sırada ne var?

Avrupa’da, Moskova karşıtı blokun başını çeken ve savaşı kışkırtmakla suçlanan İngiltere el yükseltti. Çin’e aba altından sopa gösteren Dışişleri Bakanı Liz Truss, Tayvan gibi ülkelerin korunması için NATO’nun Asya’yı içine alacak şekilde genişlemesini teklif etti. Gerekirse NATO ülkelerini vuracağını açıklayan Rusya’dan ise “Uyarılarımızı ciddiye alın” mesajı geldi.
Avrupa’da, Rusya karşıtı blokun başını çeken İngiltere, el yükseltmeye devam ediyor. Daha önce Hint-Pasifik bölgesinde, ABD ve Avustralya ile birlikte AUKUS İttifakı’nı kuran Londra’dan, NATO’nun Asya’yı da içine alacak şekilde küresel bir güvenlik yapısına dönüşmesi teklifi geldi. Teklif, Londra’da bir basın toplantısı düzenleyen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’un, “Avrupa’nın savunmasına odaklanan NATO, Pasifik’in korunması ve Tayvan gibi demokrasilerin kendilerini savunabilmesini de sağlamalı” sözleriyle gündeme geldi. İngiliz Bakan’ın, toplantıda hem Rusya’ya hem de Çin’e yüklenmesi dikkatlerden kaçmadı. Truss’un açıklamalarının Batı İttifakı ile Rusya-Çin arasındaki NATO’nun genişlemesine yönelik tartışmayı alevlendirmesi bekleniyor.
SOVYETLER DAHA RASYONELDİ
İngiliz Bakan Liz Truss, Sovyetler Birliği dönemini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yönetimiyle kıyaslayarak “Sovyetler daha rasyonel hareket ediyordu” dedi. “Ukrayna’nın kaderinin tehlikede olduğunu” söyleyen İngiliz Bakan, Batılı ülkelerin Kiev’deki direnişe desteğini “iki katına çıkarması gerektiğini” belirtti.
JAPONYA VE AVUSTRALYA DAHİL OLMALI
“Avrupa’nın savunmasına odaklanan NATO, Pasifik’in korunması ve Tayvan gibi demokrasilerin kendilerini savunabilmesini de sağlamalı” diyen İngiltere Dışişleri Bakanı, Japonya ve Avustralya gibi müttefiklerle daha yoğun işbirliği sağlanması gerektiğini savundu. Truss, “Küresel bir NATO’ya ihtiyacımız var” dedi.
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G7’YE YENİ MİSYON
İngiltere Dışişleri Bakanı G7 formatının “ekonomik bir NATO” olması gerektiğini de savunarak “G7, refahımızı savunan ekonomik bir NATO gibi hareket etmelidir. Bir ortağın ekonomisi saldırgan bir rejim tarafından hedefleniyorsa, onları desteklemek için hareket etmeliyiz” dedi.
AUKUS MU EKLEMLENECEK?
Truss’un açıklaması geçen yıl Eylül ayında açıklanan, ABD, İngiltere ve Avustralya’nın oluşturduğu AUKUS İttifakı, NATO’ya mı dahil olacak sorusuna sebep oldu. AUKUS İttifakı’na Japonya’nın katılmaya sıcak baktığı biliniyor. İttifakın hedefi açıklanmasa bile, Çin’in Hint-Pasifik bölgesindeki etkisini durdurmaya yönelik hedefleri olduğu biliniyor.
ÇİN’İ HEDEF ALDI
Truss, Putin’in başlattığı savaşı kınamadığı için Çin’i eleştirerek, “Ülkeler kurallara göre hareket etmeli. Buna Çin de dahil” dedi. “Çin’in G7 ile ticarete ihtiyacı var” diyen Truss, “Küresel ekonominin yaklaşık yarısını temsil ediyoruz. Uluslararası kurallar ihlal edildiğinde ne tür seçimler yapmaya hazır olduğumuzu Rusya’ya gösterdik” ifadeleriyle üstü kapalı Pekin yönetimini de olası yaptırımlarla tehdit etti.
İsveç ve Finlandiya’ya hızlı üyelik formülü
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu yapmaları halinde çok sıcak karşılanacaklarını, üyelik süreçlerinin kısa sürede tamamlanabileceğini söyledi. Stoltenberg, iki ülkenin başvuru yapması halinde başvurudan sonra 30 ülke parlamentosunun onayını gerektiren resmi üyeliğin tamamlanmasına kadar geçecek sürede Finlandiya ve İsveç’in güvenliklerinin sağlanması için ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılabileceğini belirtti.
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Tokyo savunma bütçesini ikiye katlayacak
Rusya’nın Ukrayna işgalinin yansımaları Doğu asya’da da etkisini hissettiriyor. Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti, Başbakan Fumio Kishida’ya ülkenin savunma bütçesini iki kat artırmayı teklif etti. Kishida aynı zamanda LPD’nin lideri. Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ediyor. Uluslararası toplum için en büyük kriz olduğu söylenebilecek bir durumda, Japonya’nın savunma yeteneklerini büyük ölçüde güçlendirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Japonya’daki tartışmada, NATO üyesi ülkelerin ulusal gelirlerinin yüzde ikisinin savunmaya ayrılması gerektiğine yönelik talimatının örnek gösterilmesi dikkat çekti. Teklif kabul edilirse, Tokyo’nun savunma bütçesinin 86 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.