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Dünya Ukrayna Rusyanın saldırılarında 208 çocuk hayatını kaybetti
AVRUPA

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 208 çocuk hayatını kaybetti

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 208 çocuğun hayatını kaybettiği, 376 çocuğun ise yaralandığı bildirildi. Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kadın, çocuk ve yaşlıların tahliyesine yönelik çalışmaların bugün de devam edeceği, savaşın sürdüğü bölgelerdeki güvenlik durumunun karmaşık olduğu ve durumun her an değişebileceği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Rusya-Ukrayna son durum: Ukrayna: Rusyanın saldırılarında 208 çocuk hayatını kaybetti
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Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1141 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 99'unun tamamen yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre 208 çocuğun hayatını kaybettiği, 376 çocuğun yaralandığı kaydedildi.

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"4 tahliye otobüsü Mariupol'ü terk etti, siviller bugün Zaporijya'ya ulaşacak"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk da sivillerin tahliyesine yönelik dün açılan insani koridor kapsamında 4 tahliye otobüsünün Mariupol'u terk etmeyi başardığını kaydederek, geceyi Berdyansk'ta geçiren sivillerin bugün Zaporijya'ya ulaşacağını aktardı.

Kadın, çocuk ve yaşlıların tahliyesine yönelik çalışmaların bugün de devam edeceğini vurgulayan Vereşçuk, savaşın sürdüğü bölgelerdeki güvenlik durumunun karmaşıkolduğunu ve durumun her an değişebileceğini kaydetti.

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