Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 208 çocuk hayatını kaybetti Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 208 çocuğun hayatını kaybettiği, 376 çocuğun ise yaralandığı bildirildi. Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kadın, çocuk ve yaşlıların tahliyesine yönelik çalışmaların bugün de devam edeceği, savaşın sürdüğü bölgelerdeki güvenlik durumunun karmaşık olduğu ve durumun her an değişebileceği bildirildi.

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