Rusya: Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Rus ordusunun Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği aktarılan açıklamada, "Batı Askeri Grubuna bağlı birlikler, Harkiv bölgesinin İvanovka yerleşim birimini kurtararak avantajlı pozisyonlar elde etti. Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler de Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Netaylovo yerleşim birimini kurtardı" ifadeleri kullanıldı.

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 603 uçak, 274 helikopter, 24 bin 700 İHA, 524 hava savunma füze sistemi, 16 bin 172 tank ve zırhlı araç, 1318 çok namlulu roketatar, 9 bin 887 obüs ve havan topu ile 22 bin 27 özel askeri araç imha edildi."