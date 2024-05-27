|
Dünya

Rusya: Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde 1, Donetsk bölgesinde de 1 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi.

15:06 - 27/05/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.


Rus ordusunun Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği aktarılan açıklamada, "Batı Askeri Grubuna bağlı birlikler, Harkiv bölgesinin İvanovka yerleşim birimini kurtararak avantajlı pozisyonlar elde etti. Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler de Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Netaylovo yerleşim birimini kurtardı" ifadeleri kullanıldı.


Rus hava savunma sistemlerince Ukrayna ordusuna ait 44 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 603 uçak, 274 helikopter, 24 bin 700 İHA, 524 hava savunma füze sistemi, 16 bin 172 tank ve zırhlı araç, 1318 çok namlulu roketatar, 9 bin 887 obüs ve havan topu ile 22 bin 27 özel askeri araç imha edildi."


#Rusya
#Savaş
#Ukrayna
1 gün önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Meteoroloji’den Kastamonu’ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat