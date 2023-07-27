Rusya: Ukrayna’da Batı silahlarının bulunduğu depoları vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov
Rusya Savunma Bakanı İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ukrayna’da bulunan bazı hedefleri yok ettiklerini vurgulayan Konaşenkov, şu ifadeleri kullandı:
Ukrayna ordusunun gün içinde Donetsk, Krasnoliman ve Güney Donetsk yönlerinde başarısız taarruz girişimlerinde bulunduğunu aktaran Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 457 uçak, 244 helikopter, 5 bin 291 insansız hava aracı, 426 hava savunma füze sistemi, 10 bin 966 tank ve zırhlı araç, bin 140 çok namlulu roketatar, 5 bin 636 obüs ve havan topu, 11 bin 920 özel askeri aracın yok edildiğini kaydetti.