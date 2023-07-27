Rusya: Ukrayna’da Batı silahlarının bulunduğu depoları vurduk

Somali hükümeti, Rusya ile yapılan anlaşmayla bu ülkeye olan 684 milyon dolarlık borcun silindiğini duyurdu. Anlaşmaya dair basına açıklama yapan Somali Maliye Bakanı Bihi Iman Cige, "Bu Somali için tarihi bir gün. Borç affı anlaşması, geleceğe odaklanmamıza ve insanlarımız için daha iyi bir gelecek inşa etmemize olanak sağlayacak." ifadelerini kullandı.