Rusya Ukrayna'ya saldırdı: Avrupa'da savaş

Rusya, Vladimir Putin’in emriyle dün Ukrayna’ya işgal harekatı başlattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün sabah saatlerinde, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’a “özel askeri operasyon” başlattıklarını duyurdu.

Putin’in açıklamalarının ardından Ukrayna’nın belli başlı büyük şehirleri olan başkent Kiev, Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa gibi Ukrayna’nın büyük kentleri 2 kez yoğun füze saldırısına maruz kaldı.

İlk füze saldırısı ile birlikte Rus birlikler, ayrılıkçıların olduğu Donetsk- Luhanks (Donbass) bölgesi, Kırım, Belarus sınırı olmak üzere 3 koldan kara harekatı da başlattı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Avrupa’da savaş var” derken, Kremlin’den yapılan açıklamada ise, “Rusya’yı demir perdenin arkasına kapatmanız imkansız. Operasyonların ne kadar süreceğine Putin karar verecek” ifadeleri kullanıldı. Saldırının başlamasıyla Rusya, Azak Denizi gemi trafiğine kapattı.

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Öte yandan Pentagon dün gece 75 Rus savaş uçağının Ukrayna’ya girdiğini, Rus ordusunun Ukrayna’ya 160’tan fazla füze fırlattığını ve 10 hava üssünü vurduğunu açıkladı.

Karşılıklı ağır kayıplar

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kramatorsk bölgesinde Rusya ’nın 6 savaş uçağı ve 2 helikopterin düşürüldüğünü duyurdu. Rus birliklerinin ağır zayiat verdiğini belirten yetkililer, 50 Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Saldırılara karşı yoğun bir direniş gösterildiği belirtilirken, Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az 57 Ukraynalı öldü, 167 kişi de yaralandı.

’nın 6 savaş uçağı ve 2 helikopterin düşürüldüğünü duyurdu. Rus birliklerinin ağır zayiat verdiğini belirten yetkililer, 50 Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Saldırılara karşı yoğun bir direniş gösterildiği belirtilirken, Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az 57 Ukraynalı öldü, 167 kişi de yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı ise uçaklarının düşürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanlayarak, ülkedeki hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bunun yanı sıra Bakanlık, iki sivil kargo gemisinin, Azak Denizi’nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından füze saldırısına maruz kaldığını ve gemilerin zarar gördüğünü belirtti. Ukrayna’nın Odessa şehrindeki yetkililer, düzenlenen füze saldırısında 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca ülkenin başkenti Kiev’in yakınında bulunan Brovary kasabasında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Öte yandan Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında düşen Ukrayna askeri uçağında bulunan 14 kişiden 10’u hayatını kaybetti.

Üç koldan kara harekatı

Füze saldırılarının hemen ardından Rus ordusu, Odesa’ya çıkartma yaptı, Donbass, Harkov ve Belarus üzerinden Ukrayna topraklarına girdi. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, füze saldırısının ardından Rusya tank ve zırhlı birliklerinin Donbass bölgesinden, Kırım’dan ve Belarus sınırından olmak üzere 3 farklı noktadan saldırı başlattığını duyurdu. Pentagon’dan bir yetkili önceki gece 75 Rus savaş uçağının Ukrayna’ya girdiğini, 100 civarında füze fırlatıldığını ve birçok askeri noktanın yanı sıra 10 hava üssünün vurulduğunu açıkladı.

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Rusya tarafından düşürülen Ukrayna askeri uçağı.

KITADA BARIŞ BOZULDU

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi için, “Rusya, Ukrayna’ya saldırmıştır. Bu acımasız bir savaş eylemidir. Kıtamızdaki barış bozulmuştur. Şu anda Avrupa’da savaş vardır” dedi. Washington Anlaşması’nın 4. maddesi gereği istişareler için toplandığı bilgisini veren Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı hava, kara ve füze saldırıları düzenlediğini, askeri altyapıyı ve büyük kent merkezlerini hedef aldığını söyledi.

Etkisiz hale getirilen Rus tankı.

KİEV’İN DIŞINDA ÇATIŞMALAR

Rusya, Kiev’in hemen dışındaki Hostomel Havaalanı’nı da yoğun çatışmalardan sonra ele geçirdi. Akşam saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, havaalanının kontrolünü tekrar ele geçirdi. Hostomel, Kiev’in kuzey batı yönündeki dış mahallelerine bir kaç kilometre mesafede bulunuyor.

İmha edilen Rus helikopteri .

RUS BİRLİKLERİ ÇERNOBİL’E GİRDİ

Ukrayna’nın başkent Kiev, Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa ile kritik hava üsleri ile altyapı tesisleri füze saldırılarıyla hedef alındı. Rus askerleri, Çernobil nükleer santral alanına girdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak, Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali’nin kontrolünü kaybettiklerini bildirdi.

SALDIRI EMRİ SABAH GELDİ

Rusya lideri Putin, dün sabah saat 06.00’da televizyon kanalından ulusa seslendi. Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya’dan askeri yardım talebinde bulunduklarını ve işgal planlarının olmadığını savunan Putin, “Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır” ifadelerini kullandı. Konuşması sırasında Rusya’nın nükleer bir güç olduğunu vurgulayan Rus lider, ülkesine olası bir müdahaleye karşı Batı’ya gözdağı verdi.

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