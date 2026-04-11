Rusya ve Ukrayna karşılıklı 175 esir askeri takas etti

16:2911/04/2026, Cumartesi
DHA
Esir değişiminin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ara buluculuğu ile gerçekleştiği aktarıldı.
Rusya ve Ukrayna arasında Paskalya Bayramı nedeniyle karşılıklı 175 esir askerin takas edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'dan 175 Rus askerinin geri getirildiği kaydedildi. Buna karşılık Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 175 esir askerin Kiev’e teslim edildiği belirtilen açıklamada, “Kiev rejimi tarafından yasa dışı olarak alıkonulan ve Kursk bölgesinde ikamet eden 7 Rus vatandaş da geri gönderildi. Bu vatandaşlar evlerine dönecekler” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, esir değişiminin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ara buluculuğu ile gerçekleştiği aktarıldı. Rus askerlerinin Belarus topraklarında bulunduğu, gerekli tıbbi ve psikolojik destek verildikten sonra askerlerin rehabilitasyon ile tedavi için askeri hastanelere sevk edileceği bilgisi de paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile yapılan esir takası sonucu 175 Ukraynalı askeri personelin ülkeye geri getirildiğini duyurdu. Zelenskiy, serbest bırakılan askerler arasında yaralıların da bulunduğunu kaydederek, “Çoğu 2022'den beri esaret altındaydı” dedi.

Esir takası sonucu ayrıca 7 Ukraynalı sivilin de serbest bırakıldığını vurgulayan Zelenskiy, “Rusya'daki esaretten herkesin geri dönmesi bizim için temel önemdedir. Esir takasının gerçekleştirilmesine katkı sağlayan tüm taraflara teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu.




