Rusya Zaporijya'yı vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Zaporijya Valisi Oleksandr Starukh, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerin Zaporijya'dan çıkan sivil konvoyu füzelerle vurduğunu iddia etti.

Starukh, ilk belirlemelere göre saldırıda en az 23 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko ise saldırıda 23 can kaybının yanı sıra 35 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko ise konvoya S-300 füze sistemleriyle 16 füze atıldığını öne sürdü.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, saldırı yerinden olduğunu belirttiği görüntüleri paylaşarak, "Rusya'nın Zaporizhzhia bölgesinde bir insani yardım konvoyunu bombalaması sonucu 23 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Rusya, insan hayatına değer vermeyen ve uluslararası kabul görmüş savaş zamanı kurallarını hiçe sayan bir terörist devlettir." ifadelerini kullandı.

