Gazprom Çin'e doğal gaz sevkiyatının yeniden başladı

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Sibirya'nın Gücü boru hattındaki planlanmış bakımın tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, hat üzerinden doğal gaz sevkiyatının yeniden başladığı ifade edildi.
Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Sibirya'nın Gücü boru hattındaki planlanmış bakımın tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, hat üzerinden doğal gaz sevkiyatının yeniden başladığı ifade edildi.
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