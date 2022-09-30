Ekonomi Gazprom Çine doğal gaz sevkiyatının yeniden başladı
DÜNYA EKONOMİSİ

Gazprom Çin'e doğal gaz sevkiyatının yeniden başladı

Rus enerji şirketi Gazprom, bakım nedeniyle durdurulan Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e doğal gaz sevkiyatının yeniden başladığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Gazprom Çine doğal gaz sevkiyatının yeniden başladı
Foto/arşiv

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Sibirya'nın Gücü boru hattındaki planlanmış bakımın tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, hat üzerinden doğal gaz sevkiyatının yeniden başladığı ifade edildi.

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