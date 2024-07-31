Rusya'da benzin ihracatına yönelik kısıtlamalar uzatıldı

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, ülkesinin yakıt pazarındaki gelişmeleri değerlendirdi.
Sorokin, motorine yönelik bir yasağın ise gündemde olmadığını söyledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada, benzin ihracatına yönelik yasağın 1 Ağustos'tan itibaren tekrar devreye gireceğini bildirmişti.
Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.
Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.