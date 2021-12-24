Dünya Rusyada gözaltına alınmışlardı GZT editörleri Nazgul ve Emin serbest bırakıldı
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Rusya'da gözaltına alınmışlardı: GZT editörleri Nazgul ve Emin serbest bırakıldı

GZT editörleri Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak 16 Aralık'ta Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'nde kaldıkları otelin önünde gözaltına alınmıştı. Casuslukla suçlanan ve zor şartlar altında günlerdir gözaltında olan Kenzhetay ve Karaçak bugün serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusyada gözaltına alınan GZT editörleri Nazgül ile Emin serbest bırakıldı: Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak kimdir?
Rusya'da gözaltına alınan GZT editörleri Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak serbest.

Dünyadaki Türk topluluklarının kültürlerini vlog haline getirmek isteyen Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak ilk olarak Rusya'ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti'ne gitti.

GZT'de editörlük yapan ve Türkiye'de küçük Türk topluluklarının kültürel varlığı üzerine yüksek lisansına devam eden Kenzhetay ve yine GZT'de editörlük yapan Karaçak, Yakutistan ve Altay'daki halkın müzik, dans ve yemeklerine dair çekim yaptı.

Binlerce kişi sosyal medyada tepki gösterdi

Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde editörlerin serbest bırakılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. #FreeNazgulEmin hashtag'iyle binlerce paylaşım yapıldı.

Yeni Şafak

Editörler serbest bırakıldı

  • Vlogları için materyal toplayan editörler, Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'nde kaldıkları otelin önünde 16 Aralık'ta Rus terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Kenzhetay ve Karaçak oluşan baskı sonucu tekrardan hakim karşısına çıkarıldı ve günlerdir süren esaretin ardından bugün serbest bırakıldı.

Henüz işlemleri tamamlanmayan Kenzhetay ve Karaçak'tan özgürlüklerine kavuştuktan sonra ilk fotoğraf geldi. İki genç gazetecinin açıklama yapması bekleniyor.

İHA

Ne olmuştu?

Hakasya'da 16 Aralık Perşembe günü gerçekleşen olayda, Türk editörlerin eşyalarına el kondu, bütün verileri gizlice silindi ve kendilerine 'casusluk' suçlaması yöneltildi.

Karaçak ve Kenzhetay'a taleplerine rağmen avukat tayin edilmedi. Editörlerin kendi avukatlarına ulaşmasına da izin verilmedi.

Editörler Cuma günü 'formalite bir mahkeme' tarafından sınır dışı edilmek üzere Hakasya'nın başkenti Abakan'daki 'geri gönderme merkezine' sevk edildi ve ayrı hücrelere kondu. Editörlere, '10 gün gözaltı süresinin ardından' sınır dışı edilecekleri söylendi.

DHA

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