Rusya'da gözaltına alınmışlardı: GZT editörleri Nazgul ve Emin serbest bırakıldı

Dünyadaki Türk topluluklarının kültürlerini vlog haline getirmek isteyen Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak ilk olarak Rusya'ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti'ne gitti.

GZT'de editörlük yapan ve Türkiye'de küçük Türk topluluklarının kültürel varlığı üzerine yüksek lisansına devam eden Kenzhetay ve yine GZT'de editörlük yapan Karaçak, Yakutistan ve Altay'daki halkın müzik, dans ve yemeklerine dair çekim yaptı.

Binlerce kişi sosyal medyada tepki gösterdi

Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde editörlerin serbest bırakılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. #FreeNazgulEmin hashtag'iyle binlerce paylaşım yapıldı.

Yeni Şafak

Editörler serbest bırakıldı

Vlogları için materyal toplayan editörler, Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'nde kaldıkları otelin önünde 16 Aralık'ta Rus terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Kenzhetay ve Karaçak oluşan baskı sonucu tekrardan hakim karşısına çıkarıldı ve günlerdir süren esaretin ardından bugün serbest bırakıldı.

Henüz işlemleri tamamlanmayan Kenzhetay ve Karaçak'tan özgürlüklerine kavuştuktan sonra ilk fotoğraf geldi. İki genç gazetecinin açıklama yapması bekleniyor.

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İHA

Ne olmuştu?

Hakasya'da 16 Aralık Perşembe günü gerçekleşen olayda, Türk editörlerin eşyalarına el kondu, bütün verileri gizlice silindi ve kendilerine 'casusluk' suçlaması yöneltildi.

Karaçak ve Kenzhetay'a taleplerine rağmen avukat tayin edilmedi. Editörlerin kendi avukatlarına ulaşmasına da izin verilmedi.

Editörler Cuma günü 'formalite bir mahkeme' tarafından sınır dışı edilmek üzere Hakasya'nın başkenti Abakan'daki 'geri gönderme merkezine' sevk edildi ve ayrı hücrelere kondu. Editörlere, '10 gün gözaltı süresinin ardından' sınır dışı edilecekleri söylendi.

DHA

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