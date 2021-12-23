​GZT editörleri Nazgul ve Emin’e destek yağıyor: Dışişleri Bakanlığı serbest bırakılmalarını talep etti

Rusya’da gözaltına alınan GZT editörlerine Türkiye’deki her kesimden destek yağdı. Sivil toplum kuruluşları, gazeteciler, siyasetçiler ve bürokratlar, vlog çekimi için bulundukları Rusya’da ‘Casusluk’ suçlamasıyla gözaltına altına Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak için destek mesajları yayınladı.

DIŞİŞLERİ DEVREDE

Yüzden fazla gazete, TV ve haber portalı GZT editörlerinin gözaltına alınmasını haberleştirerek destek oldu. Dışişleri Bakanlığı da Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak için doğrudan devreye girdi. Rus makamlarıyla iletişime geçen Dışişleri Bakanlığı, gözaltına alınan editörlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Nazgul Kenzhetay-Emin Karaçak

HEMEN SERBEST BIRAKIN

GZT editörlerinin serbest bırakılmalarına ilişkin sosyal medyada açılan #FreeNazgulEmin etiketine binlerce tweet atıldı. Destek mesajlarından bazıları şöyle:

REKLAM

- TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu: Rusya’da belgesel çeken GZT editörlerine geçmiş olsun. İnşallah hem medya özgürlüğü hem insan hakları temelinde bir an önce sıkıntı giderilir ve görevlerine dönerler.

- RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu: Herkesi, hep birlikte, GZT ediörlerinin serbest bırakılması için en yüksek sesle #FreeNazgulEmin demeye davet ediyorum.

GZT editörlerinin tutulduğu nhücredeki klozetin üstünde nbile kamera bulunuyor.nn

GÖZALTILAR HUKUKSUZ

- Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED):Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak, vlog çekimleri yapmak için bulundukları Rusya’da hukuksuz biçimde gözaltına alındı. Haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.

REKLAM

- İletişim Platformu: ‘Belgesel çekimi için Rusya’da bulunan gazeteciler Nazgul ve Emin, Rusya tarafından haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı. Çok kötü şartlarda tutulan meslektaşlarımızın en kısa zamanda serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

DÜNYA GZT editörlerine Rusya'da 'casusluk' suçlamasıyla gözaltı: Ağır şartlarda tutuluyorlar