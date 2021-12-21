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POLİTİKA

Hakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'da gözaltına alınan GZT editörleri için mesaj: İnşallah bir an önce görevlerine dönerler

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Rusya'da hukuksuz şekilde gözaltına alınan GZT editörleri için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Çavuşoğlundan Rusyada gözaltına alınan GZT editörleri için mesaj: İnşallah bir an önce görevlerine dönerler
Hakan Çavuşoğlu

GZT editörleri Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak, Türk topluluklarının kültürlerini vlog çekimi yapmak için gittikleri Rusya'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Geri gönderme merkezindeki hücrelerde insan haklarına aykırı şekilde ağır şartlarda yaşayan Kenzhetay ve Karaçak'ın sınır dışı edilmeleri için işlemlerinin tamamlandığı ancak Rus makamların editörleri 10 gün gözaltında tutabilmek için süreci yavaşlattığı öğrenildi.

Rus yetkililerin hukuksuz gözaltı kararına TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'ndan tepki geldi.

Hakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Rusya'da belgesel çeken GZT editörlerine geçmiş olsun. İnşallah hem medya özgürlüğü hem insan hakları temelinde bir an önce sıkıntı giderilir ve görevlerine dönerler."

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