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Rusya'da Kur'an-ı Kerim yakan kişiye ibretlik ceza

Rusya'da Kur'an-ı Kerim yakan kişiye ibretlik ceza

11:5826/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
AA
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Nikita Juravel
Nikita Juravel

Rusya'da bir mahkeme, geçtiğimiz yıl Kur'an-ı Kerim'i yakan Nikita Juravel'i, "devlete ihanet" suçlamasıyla 14 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Mahkeme, Juravel'in Ukrayna Güvenlik Servisi'nin talimatıyla bu eylemi gerçekleştirdiğini ve Rusya'nın güvenliğini tehlikeye attığını açıkladı.

Volgograd Bölge Mahkemesinin basın servisinden yapılan açıklamada, Juravel'in, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine karşı çıktığı, Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) talimatıyla Kuran-ı Kerim'i yaktığı ve böylece Rusya'nın güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.


Suçunu kabul etti


Duruşmada, Juravel'in "devlete ihanet"ten suçlu bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Juravel, işlediği suçlardan dolayı 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Juravel, kendisine yöneltilen suçu kabul etti." ifadelerine yer verildi.



Nikita Juravel, Mayıs 2023'te Rusya'nın Volgograd kentindeki bir cami karşısında Kur'an-ı Kerim'i yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınmış ve Çeçenistan'a sevk edilmişti.


Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'ndeki mahkeme, 27 Şubat'ta Juravel'i "manevi değerlere hakaret ettiği ve toplumsal düzeni bozduğu" gerekçesiyle 3,5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.





#Kuran-ı Kerim
#mahkeme
#Nikita Juravel
#Rusya

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