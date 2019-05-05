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Dünya Rusyada yanan yolcu uçağında 41 kişi hayatını kaybetti
AVRUPA

Rusya’da yanan yolcu uçağında 41 kişi hayatını kaybetti

Rusya’da yanan yolcu uçağında 41 kişi hayatını kaybetti

Rusya’da bir yolcu uçağı havalandıktan kısa süre sonra kuyruk kısmında başlayan yangın sonrası acil iniş yaptı. Uçağın, piste inişi sırasında arka kısmı alev aldı. Yolcular, pistin ortasında duran uçaktan tahliye edildi. Olayda en az 41 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Yolcular, pistin ortasında duran uçaktan tahliye edildi.
Yolcular, pistin ortasında duran uçaktan tahliye edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da havalimanına acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunan yolculardan 41'inin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra acil iniş yapmak üzere havalimanına döndü.

41 kişi hayatını kaybetti

Uçağın, piste inişi sırasında arka kısmı alev aldı. Yolcular, pistin ortasında duran uçaktan tahliye edildi.

Rus TASS haber ajansına göre, 73 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçaktaki 41 kişi hayatını kaybetti.

Aeroflot firmasından yapılan açıklamada, uçakta, motorunun alev alması nedeniyle yangın çıktığı kaydedildi.

  • Yangının söndürüldüğü belirtilen açıklamada, uçağın kuyruk kısmının tamamen yandığı ifade edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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