​Rusya’dan ABD’ye petrol ve gaz resti

Petrol fiyatlarının düşmesi için üretimin artırılmasını talep eden ABD Başkanı Joe Biden’a Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak’tan rest geldi.

Rus medyasına konuşan Novak, dünyanın en önemli petrol ihracatçısı ülkelerin oluşturduğu OPEC’in üretimi serbest bırakmasının sınırlı bir etkisi olacağını belirterek, “Planladığımız üretim takviminden sapmayacağız” çıkışını yaptı. Petrol açıklamasının ardından inşaatı tamamlanan Kuzey Akım 2’ye de değinen Novak, doğal gaz boru hattının gerekli sertifikayı alacağına ve sonunda çalışmaya başlayacağına inandığını belirtti.

Washington yönetimi, Rusya’dan Ukrayna’yı pas geçerek Almanya’ya uzanan boru hattına, “Moskova’nın doğal gazı Ukrayna ve diğer Avrupa ülkelerine yönelik politik bir silah olarak kullanabileceği” gerekçesiyle muhalefet ediyor. Son dönemde Rusya’dan Avrupa’ya mevcut doğal gaz hatlarından tedarikin azalması, rekor fiyat artışlarına neden olmuştu.

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