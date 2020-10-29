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Dünya Rusyadan Charlie Hebdo açıklaması Bizim ülkemizde böyle bir yayın yayınlanamaz
ASYA

Rusya'dan Charlie Hebdo açıklaması: Bizim ülkemizde böyle bir yayın yayınlanamaz

Rusya'dan da Fransa'da yayınlanan Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür ile ilgili açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, "Rusya'nın kısmen Müslüman bir ülke olduğunu unutmayalım. Bizim ülkemizde böyle bir yayın asla yayınlanamaz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Kremlin Sözcüsü Dimtri Peskov.
Kremlin Sözcüsü Dimtri Peskov.

Fransız Charlie Hebdo dergisinin İslam peygamberi Hazreti Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerine tepkiler sürerken, bir açıklamada Rusya'dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dimtri Peskov, Rusya'da Charlie Hebdo’ya benzer bir yayının çıkmasının imkansız olduğunu söyledi.

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"RUSYA KISMEN MÜSLÜMAN BİR ÜLKEDİR"

Peskov, konuyla ilgili bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta, "Rusya'nın kısmen Müslüman bir ülke olduğunu unutmayalım. Rusya'da yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşıyor. Rusya'da hakim din Hristiyanlıktır, ancak ülkemizin benzersiz yanı, çok uluslu ve çok dinli doğasındadır. Rusya’da tüm inananlar birbirine tam olarak saygı duyarak yaşıyor” dedi. Kremlin sözcüsü, "Bu nedenle, ülkemizde böyle bir derginin var olması, mevcut yasalarımız da dikkate alındığında kesinlikle imkansızdır” diye konuştu.

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