Rusya’dan Kuzey Kore'ye korona teşhis kiti yardımı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan önce Çin’de yayılan ardından Avrupa dahil birçok ülkede görülen Korona virüsü paniği tüm dünyada devam ediyor.

Dünyaya kapıları kapalı olan Kuzey Kore daha önce tıbbi ihtiyaçlarının büyük bir kısmını Çin’den karşılarken Çin’deki virüs sebebiyle zor günler geçiriyor. Kuzey Kore, ülkedeki vaka sayısı ile ilgili herhangi bir bilgi vermezken, Rusya’dan Kuzey Kore’ye korona virüsü teşhisinde kullanılacak tıbbi yardım kitleri gönderildi.

DÜNYA Çin koronavirüsün en yüksek olduğu İran'a salgının tespiti için 5 bin kit gönderdi

Rusya’nın Kuzey Kore konsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Kuzey Kore’ye bin 500’den fazla korona virüsü teşhis kiti gönderildiği ifade edildi. Pyongyang yönetimi ise gönderilen teşhis kitlerinin gönderiliş amacının virüsün ülkeye nüfus etmesini önlemek olduğunu duyurdu.

Rusya tarafından, yapılan tıbbi yardım ile ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı.