Dünya Rusyadan Kuzey Koreye korona teşhis kiti yardımı
ASYA

Rusya’dan Kuzey Kore’ye korona teşhis kiti yardımı - Coronavirüste son durumu

Rusya’dan Kuzey Kore'ye korona teşhis kiti yardımı

Çin’den başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü, Çin ile sınır komşusu olan Kuzey Kore’de paniğe neden olurken Rusya, Kuzey Kore’ye tıbbi yardım gönderdi.

Haber Merkezi İHA
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan önce Çin’de yayılan ardından Avrupa dahil birçok ülkede görülen Korona virüsü paniği tüm dünyada devam ediyor.

Dünyaya kapıları kapalı olan Kuzey Kore daha önce tıbbi ihtiyaçlarının büyük bir kısmını Çin’den karşılarken Çin’deki virüs sebebiyle zor günler geçiriyor. Kuzey Kore, ülkedeki vaka sayısı ile ilgili herhangi bir bilgi vermezken, Rusya’dan Kuzey Kore’ye korona virüsü teşhisinde kullanılacak tıbbi yardım kitleri gönderildi.

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Rusya’nın Kuzey Kore konsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Kuzey Kore’ye bin 500’den fazla korona virüsü teşhis kiti gönderildiği ifade edildi. Pyongyang yönetimi ise gönderilen teşhis kitlerinin gönderiliş amacının virüsün ülkeye nüfus etmesini önlemek olduğunu duyurdu.

Rusya tarafından, yapılan tıbbi yardım ile ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı.

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