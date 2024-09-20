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Rusya'dan Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasına ilişkin açıklama: Yakın takipteyiz

Rusya'dan Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasına ilişkin açıklama: Yakın takipteyiz

15:4920/09/2024, Cuma
AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması olayına, Rus istihbaratının ilgi gösterdiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.


Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk bölgesinden çıkarılması süreci ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov,
"Askerlerimiz kendi işini yapıyor. Ordumuz görevini yerine getiriyor. Onlar bunu yapacak ve bölge üzerinde yeniden kontrol sağlanacak. Bu konuda hiç şüphemiz yok"
dedi.

Peskov, Ukraynalı askerlerin kontrolündeki yerleşim birimlerinde endişenin hakim olduğunu belirterek,
"Bu durum en kısa zamanda çözülecek"
ifadesini kullandı.

Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması olayına da değinen Peskov,
"Elbette, Rus istihbaratı bu konuya ilgi gösteriyor ve bu konuda görevini yerine getirecek"
diye konuştu.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.


Ülkede 18 Eylül'de de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.


Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.


İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.


#Kursk bölgesi
#Lübnan
#Rusya

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