Rusya'dan Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasına ilişkin açıklama: Yakın takipteyiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması olayına, Rus istihbaratının ilgi gösterdiğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması
Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.
Ülkede 18 Eylül'de de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.
Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.