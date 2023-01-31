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Rusya'dan piyasayı şok eden karar: Satmayacağız

Rusya, ihracatçılarına, fiyat sınırını uygulayan ülkelere petrol ve petrol ürünü satışı yapmalarını beş ay süre ile yasakladı.

09:46 . 31/01/2023 Salı
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Rus hükümeti, Devlet Başkanı Putin'in 27 Aralık'ta yayınladığı kararnamenin uygulanmasına yardım için yeni tedbirler aldı. Hükümet, yurt içi petrol ihracatçılarının ve gümrük kurumlarının Batı'nın Rus petrolüne fiyat sınırı uygulamasına uymalarını yasakladı.

PETROL SATIŞI 5 AY YASAKLANDI

Alınan tedbir ile ham petrol ve petrol ürünleri üreticilerinin Batı'nın fiyat sınırına uyan ülkelere ihracat yapmaları 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere beş ay süre ile yasaklandı.

Çıkarılan yasayla Rus şirketlerinin ve şahısların petrol fiyat sınırı uygulama girişimleri içinde yer almaları yasaklandı. Buna ek olarak gümrük kurumlarına fiyat sınırı mekanizması uygulandığı tespit edilen malların Rusya'dan çıkışını engelleme görevi verildi.


#Rusya
#Petrol
#Ekonomi
2 saat önce
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Rusya'dan piyasayı şok eden karar: Satmayacağız
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