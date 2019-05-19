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Dünya Rusyadan rüşvet isterken yakalandı
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AVRUPA

Rusya’dan rüşvet isterken yakalandı

Avusturya Başbakan Yardımcısı Strache’yi 2017’de bir Rus kadından rüşvet isterken gösteren kamera görüntüleri koalisyon hükümetinin dağılmasına yol açtı. Hükümetin aşırı sağcı ortağı FPÖ’nün genel başkanı da Strache, 500 bin-2 milyon avro karşılığında bazı devlet ihalelerinin Rusya’ya verilebileceğini söylüyor. Stranche tepkiler üzerine istifa ederken, Başbakan Kurz koalisyonu sona erdirerek erken seçim kararı aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Heinz-Christian Strache
Heinz-Christian Strache

Avusturya'da, yatırımcı bir Rus kadına, destek karşılığında kamu ihaleleri vaat ettiği görüntüleri ortaya çıkan Avusturya Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Heinz-Christian Strache istifa etti. Strache parti başkanlığı dahil bütün görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da, aşırı sağcı parti FPÖ ile kurulan koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıkladı. Video görüntülerinde, Strache ve bir çalışma arkadaşı, 500 bin-2 milyon Euro yatırım yapma vaadinde bulunan ve bunun "kara para" olabileceğini söyleyen kadına karşılığında kamu ihalelerinde yardım vaadinde bulunuyor. Görüntülerde, Kronen Zeitung gazetesinin, parlamento seçimlerinden üç hafta önce Rus yatırımcı tarafından satın alınması ve gazete desteği ile FPÖ’nün birinci sıraya taşınması halinde Strache’nin "Her şey hakkında konuşabiliriz" ifadesi yer alıyor. Görüntülerin İbiza adasında 2017 seçimleri öncesi çekildiği belirtiliyor.

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