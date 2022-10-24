Dünya Rusyadan Ukrayna ile ilgili kirli bomba iddiası
AVRUPA

Rusya'dan Ukrayna ile ilgili 'kirli bomba' iddiası

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da "kirli bomba" üretebilecek teknolojiye sahip bilim enstitülerinin bulunduğunu ileri sürerek, "Bu konuyu çözeceğiz. Bunun gibi bir provokasyonun engellenmesiyle meşgulüz." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusyadan Ukrayna ile ilgili kirli bomba iddiası
Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile başkent Moskova'daki görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna’nın "kirli bomba" (radyoaktif içerikli bomba) kullanması ihtimalini değerlendiren Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun dün Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa ve İngiltere’deki mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde bu konuyu dile getirdiğini anımsattı.

Bu konuyu Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası örgütlerde de gündeme getirdiklerini söyleyen Lavrov, "Ukrayna'da kirli bomba üretebilecek teknolojiye sahip bilim enstitüleri hakkında özel bilgiler mevcut. Bunun boş bir şüphe olmadığına ve planlanabildiğine dair çeşitli kaynaklardan teyit edilen bilgiye sahibiz. Bu konuyu çözeceğiz. Bunun gibi bir provokasyonun engellenmesiyle meşgulüz." ifadelerini kullandı.

"BM tahıl sevkiyatı ile ilgili çelişkili bilgiler veriyor"

Ukrayna'dan tahıl ihracatına yönelik yapılan anlaşmalara değinen Lavrov, BM'nin bu konuda "çelişkili" bilgiler verdiğini belirterek, "Ukrayna limanlarından çıkarılan tahılın yüzde 5-7’si yoksul ülkelere ulaştırılıyor. Tahılın yarısı ise Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gidiyor." diye konuştu.

Lavrov, "Tüm bu operasyonlardan sorumlu ve verilere sahip BM Genel Sekreterliğinden, tahılın nihai tüketicilere, nihai varış noktalarına ulaştırılmasıyla ilgili istatistik bilgilerini vermesini talep ettik. Bu sadece bir merak konusu değil. Tahıl anlaşmasının uygulanması sürecinin revize edilmesi buna bağlı." dedi.

Rus tahıl ve gübrelerinin sevkiyatı konusunda ilerlemenin olmadığına işaret eden Lavrov, "Bu konudaki anlaşmanın diğer kısmı ise pratikte uygulanmıyor." dedi.

Tahıl anlaşmalarının süresinin kasımda sona ereceğine dikkati çeken Lavrov, "Anlaşmaların uzatılması konusu görüşülmeden, dile getirdiğimiz sorunların çözüleceğini umuyoruz." şeklinde konuştu.

Filistin meselesine de değinen Lavrov, "Bu sorunun iki devlet kararı temelinde çözümünü öngören uluslararası hukuk temelini yok etme girişimlerinin engellenmesi gerekiyor. Bu yönde girişimler var. BM Güvenlik Konseyi kararları ile Arap Barış İnisiyatifindeki ilkeleri revizyona maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'da çatışmaları durdurmaya çağırıyoruz"

İİT Genel Sekreteri Taha da Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer teşkilat üyesi ülkelerin bu meselenin barış yoluyla çözülmesi yönünde adımlar attığını dile getirdi.

Savaşın tüm dünyayı, özellikle de yoksul ülkeleri olumsuz etkilediğini belirten Taha, "Bu bölgede yaşayan tüm halkların çıkarları doğrultusunda çatışmaları durdurmaya, müzakereleri sürdürmeye ve barışı sağlamaya çağırıyoruz." dedi.

Taha, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine tahıl ve tarım ürünlerinin ulaştırılması sorununun ülkelerin ortak çalışmaları ile çözülebileceğini söyledi.

Zelenskiy: Rusya'nın Ukrayna üzerindeki ilhak kararı geçersizdir
DÜNYA
Zelenskiy: Rusya'nın Ukrayna üzerindeki ilhak kararı geçersizdir

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin NATO'yu alarma geçiren iddia: Putin nükleer bomba patlatabilir
FOTOĞRAF 20
Title
Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaş hız kesmeden devam ediyor.
Title
Son dönemde ülkenin farklı noktalarında taarruza geçen Ukrayna, Rusya'nın referandum yolu ile 4 bölgeyi ilhak etmesine cephede yanıt veriyor.
Title
Kiev güçlerinin ilerleyişi sürerken Rusya'nın Ukrayna'da bir nükleer silah kullanabileceği iddiası her geçen gün daha yüksek sesle dile getiriliyor.
Title
Kiev güçlerinin ilerleyişi sürerken Rusya'nın Ukrayna'da bir nükleer silah kullanabileceği iddiası her geçen gün daha yüksek sesle dile getiriliyor.
Title
İngiliz medyasında yer alan Haber ise kısa sürede Dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı.
Title
Daily Mail'de yer alan haberde Putin'in Ukrayna sınırlarında bir nükleer bomba patlatmaya karar vermiş olabileceği iddiasına yer verildi.
Title
Aynı haberde NATO'nun üyelerini uyardığı iddiası da yer aldı.
Title
Putin'in nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu belirten üst düzey bir savunma kaynağı, füzelerin Karadeniz'de konuşlandırılmasının da ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi.
Title
Gazete olası bir nükleer savaşta 'kurtarılması gereken kişilere' ait listenin Putin'in elinde olduğunu ve bu kişilerin nükleer sığınaklara geçiş hakkı bulunacağını da yazdı.
Title
NATO geçtiğimiz günlerdeyaptığı uyarı ile Putin'in 'kıyamet silahı' adını taşıyan devasa Nükleer Denizaltısının Beyaz Deniz üssünden ayrılmış olabileceğini iddia etti.
Title
Hafta sonu İtalyan medyasına sızdırılan bir NATO uyarı notuna göre Belgorod, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki ana üssünden kayboldu ve Poseidon nükleer bombasını test etmek için Kara Deniz'e gidiyor olabilir.
Title
Rusya'nın son 30 yılda ürettiği en büyük denizaltı olduğu söylenen bu dev askeri araç İngiliz basını tarafından sabotaj ve gizli operasyonlar için geliştirildi diyerek tanıtılmıştı.
Title
Belgorod denizaltısı temmuz ayından beri faaliyette ve yüzeye geri dönmek zorunda kalmadan 120 güne kadar gidebilir.
Title
Nükleer denizaltının, düşman kıyı şeridini harap eden radyoaktif tsunamileri açığa çıkarabilen Poseidon adındaki sualtı insansız hava aracını taşıdığı biliniyor.
Title
Poseidon, 500 metreye yaklaşan bir nükleer tsunamiyi tetiklemek için tasarlanmış bir kıyamet cihazı olarak adlandırılıyor.
Title
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 12. Ana Müdürlüğü'ne bağlı bir Tren, hafta sonu Rusya'nın merkezinden Ukrayna'nın ön cephelerine doğru giderken görülmüştü.
Title
Rus yanlısı paylaşımlar yapan Telegram kanalı Rybar, terene ait görüntüleri paylaşarak büyük yük konvoyunun zırhlı personel taşıyıcıları ve diğer askeri ekipmanları Ukrayna'ya götürdüğünü duyurmuştu.
Title
Ukraynalı savunma uzmanı Konrad Muzyk trenin bağlı olduğu 12. Ana Müdürlüğü'nün nükleer silahlar ile doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekerek şu iddiada bulunmuştu;
Title
'Bu tren Rusya Savunma Bakanlığı'nın 12. Ana Müdürlüğüne ait. Söz konusu müdürlük nükleer mühimmattan, bunların depolanmasından, bakımından, nakliyesinden ve birimlere verilmesinden sorumludur.'
Title
Muzyk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı nükleer tehdit sonrası, Nükleer Silah programı için ekipman taşıyan bir konvoyu devreye sokarak Batı'ya bir sinyal vermeye çalıştığını da sözlerine ekledi.
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin NATO'yu alarma geçiren iddia: Putin nükleer bomba patlatabilir
Ukrayna ordusu Rusya'nın referandum yolu ile dört bölgeyi ilhak etmesine cephede yanıt vermeye devam ederken İngiliz basınından dünyanın gündemine bomba gibi düşen bir iddia geldi. Daily Mail'de yer alan haberde Putin'in Ukrayna sınırlarında bir nükleer bomba patlatmaya karar vermiş olabileceği öne sürüldü. Haberde NATO'nun üyelerini uyardığı iddiası da yer aldı.
Elektrik kesintisi 10 saati bulacak

Elektrik kesintisi
10 saati bulacak

İstanbullular dikkat: Listede birçok ilçe var.
Futbolseverleri şaşırtan istifa

Futbolseverleri şaşırtan istifa

Ligde son zamanlarda en şaşkınlık yaşatan ayrılık gerçekleşti.
İngilterenin yeni Başbakanı belli oldu

Eski Başbakan Liz Truss'ın yerine Hint asıllı Rishi Sunak geldi.

​Annesi Kraliçe Elizabeth'in en büyük tutkusuydu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.